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كورونا والعالم.. 140 مليون مصاب و869 مليون جرعة لقاح أعطيت

وصل أحدث معدل للتطعيم إلى ما يقدر بـ17.2 مليون جرعة في اليوم

أظهرت بيانات مجمعة لوكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز إعطاء نحو 869.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى اليوم السبت.

ووصل أحدث معدل للتطعيم في أنحاء العالم إلى ما يقدر بـ17.2 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس ما تم الإبلاغ عنه، ومتوسط سبعة أيام.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 140 مليونًا، والوفيات إلى 3 ملايين

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كورونا والعالم.. 140 مليون مصاب و869 مليون جرعة لقاح أعطيت
سبق

أظهرت بيانات مجمعة لوكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز إعطاء نحو 869.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى اليوم السبت.

ووصل أحدث معدل للتطعيم في أنحاء العالم إلى ما يقدر بـ17.2 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس ما تم الإبلاغ عنه، ومتوسط سبعة أيام.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 140 مليونًا، والوفيات إلى 3 ملايين

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
04:29 PM

كورونا والعالم.. 140 مليون مصاب و869 مليون جرعة لقاح أعطيت

وصل أحدث معدل للتطعيم إلى ما يقدر بـ17.2 مليون جرعة في اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة لوكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز إعطاء نحو 869.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى اليوم السبت.

ووصل أحدث معدل للتطعيم في أنحاء العالم إلى ما يقدر بـ17.2 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس ما تم الإبلاغ عنه، ومتوسط سبعة أيام.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 140 مليونًا، والوفيات إلى 3 ملايين

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