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هطول أمطار غزيرة على فيفاء مصحوبة بزوابع رعدية

"البلدية" أعلنت جاهزيتها بفريق عمليات يعمل على مدار الساعة

يستمر في هذه الأثناء هطول الأمطار الغزيرة على محافظة فيفاء، حيث بدأت الأمطار قبيل المغرب مصحوبة بزوابع رعدية.

من جانبها أعلنت بلدية فيفاء جاهزيتها بفريق عمليات يعمل على مدار الساعة لمباشرة أي بلاغ عند وجود انهيار أو انقطاع للطرق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار غزيرة على فيفاء مصحوبة بزوابع رعدية
سبق

يستمر في هذه الأثناء هطول الأمطار الغزيرة على محافظة فيفاء، حيث بدأت الأمطار قبيل المغرب مصحوبة بزوابع رعدية.

من جانبها أعلنت بلدية فيفاء جاهزيتها بفريق عمليات يعمل على مدار الساعة لمباشرة أي بلاغ عند وجود انهيار أو انقطاع للطرق.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
07:02 PM

هطول أمطار غزيرة على فيفاء مصحوبة بزوابع رعدية

"البلدية" أعلنت جاهزيتها بفريق عمليات يعمل على مدار الساعة

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عبدالرحمن السلماني - جازان
1
2,769

يستمر في هذه الأثناء هطول الأمطار الغزيرة على محافظة فيفاء، حيث بدأت الأمطار قبيل المغرب مصحوبة بزوابع رعدية.

من جانبها أعلنت بلدية فيفاء جاهزيتها بفريق عمليات يعمل على مدار الساعة لمباشرة أي بلاغ عند وجود انهيار أو انقطاع للطرق.

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