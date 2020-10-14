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للمرة الثالثة.. "التقاعد" تنال "الآيزو" في استمرارية الأعمال خلال الأزمات

وضعت خارطة طريق واضحة تحدد المسار لتجاوز المخاطر.. دون توقف

حصلت المؤسسة العامة للتقاعد وللمرة الثالثة على شهادة "الآيزو" (ISO 22301) في إدارة استمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تعنى بقدرة المنظمة على الاستمرار في أداء أعمالها دون توقف خلال أوقات الأزمات والمخاطر.

وجاء حصول "التقاعد" على هذه الشهادة اليوم بعد حصولها السابق لها في الأعوام 2014 و2017 تتويجاً لتطبيقها لمبادئ استمرارية الأعمال والخطوات الاستباقية التي قامت بها المؤسسة تحسباً لأوقات الأزمات أو الكوارث والتي ساعدتها في مواجهة جائحة كورونا، وتنفيذها لعملية التحول الرقمي استجابةً للسياسة الوطنية تجاه ذلك بكل كفاءة واقتدار، ووضعها خارطة طريق واضحة تحدد المسار لتجاوز الازمات دون توقف للأعمال والمهام المنوطة بالمؤسسة.

وتمكنت المؤسسة خلال الجائحة من أداء مهامها الوظيفية في أعلى مستويات الأداء من خلال التحول الرقمي لكل خدماتها وتنفيذها إلكترونياً، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية أعمالها وعدم تأثرها، ووضع استجابة قوية لحالات الطوارئ والحفاظ على جميع الخدمات الأساسية ضمن المستوى الطبيعي، حيث تخضع خطة استمرارية الأعمال في المؤسسة للمراجعة نصف السنوية والسنوية للتأكد من حداثتها وعملها بشكل فعال.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من الجهات التي تبنت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمة لعملائها وكافة أصحاب المصلحة بالجودة والوقت المناسب في الظروف المختلفة تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022 التي تسعى لتقديم الخدمة المميزة للعملاء.

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للمرة الثالثة.. "التقاعد" تنال "الآيزو" في استمرارية الأعمال خلال الأزمات
سبق

حصلت المؤسسة العامة للتقاعد وللمرة الثالثة على شهادة "الآيزو" (ISO 22301) في إدارة استمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تعنى بقدرة المنظمة على الاستمرار في أداء أعمالها دون توقف خلال أوقات الأزمات والمخاطر.

وجاء حصول "التقاعد" على هذه الشهادة اليوم بعد حصولها السابق لها في الأعوام 2014 و2017 تتويجاً لتطبيقها لمبادئ استمرارية الأعمال والخطوات الاستباقية التي قامت بها المؤسسة تحسباً لأوقات الأزمات أو الكوارث والتي ساعدتها في مواجهة جائحة كورونا، وتنفيذها لعملية التحول الرقمي استجابةً للسياسة الوطنية تجاه ذلك بكل كفاءة واقتدار، ووضعها خارطة طريق واضحة تحدد المسار لتجاوز الازمات دون توقف للأعمال والمهام المنوطة بالمؤسسة.

وتمكنت المؤسسة خلال الجائحة من أداء مهامها الوظيفية في أعلى مستويات الأداء من خلال التحول الرقمي لكل خدماتها وتنفيذها إلكترونياً، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية أعمالها وعدم تأثرها، ووضع استجابة قوية لحالات الطوارئ والحفاظ على جميع الخدمات الأساسية ضمن المستوى الطبيعي، حيث تخضع خطة استمرارية الأعمال في المؤسسة للمراجعة نصف السنوية والسنوية للتأكد من حداثتها وعملها بشكل فعال.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من الجهات التي تبنت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمة لعملائها وكافة أصحاب المصلحة بالجودة والوقت المناسب في الظروف المختلفة تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022 التي تسعى لتقديم الخدمة المميزة للعملاء.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
05:04 PM

للمرة الثالثة.. "التقاعد" تنال "الآيزو" في استمرارية الأعمال خلال الأزمات

وضعت خارطة طريق واضحة تحدد المسار لتجاوز المخاطر.. دون توقف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصلت المؤسسة العامة للتقاعد وللمرة الثالثة على شهادة "الآيزو" (ISO 22301) في إدارة استمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تعنى بقدرة المنظمة على الاستمرار في أداء أعمالها دون توقف خلال أوقات الأزمات والمخاطر.

وجاء حصول "التقاعد" على هذه الشهادة اليوم بعد حصولها السابق لها في الأعوام 2014 و2017 تتويجاً لتطبيقها لمبادئ استمرارية الأعمال والخطوات الاستباقية التي قامت بها المؤسسة تحسباً لأوقات الأزمات أو الكوارث والتي ساعدتها في مواجهة جائحة كورونا، وتنفيذها لعملية التحول الرقمي استجابةً للسياسة الوطنية تجاه ذلك بكل كفاءة واقتدار، ووضعها خارطة طريق واضحة تحدد المسار لتجاوز الازمات دون توقف للأعمال والمهام المنوطة بالمؤسسة.

وتمكنت المؤسسة خلال الجائحة من أداء مهامها الوظيفية في أعلى مستويات الأداء من خلال التحول الرقمي لكل خدماتها وتنفيذها إلكترونياً، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية أعمالها وعدم تأثرها، ووضع استجابة قوية لحالات الطوارئ والحفاظ على جميع الخدمات الأساسية ضمن المستوى الطبيعي، حيث تخضع خطة استمرارية الأعمال في المؤسسة للمراجعة نصف السنوية والسنوية للتأكد من حداثتها وعملها بشكل فعال.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من الجهات التي تبنت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمة لعملائها وكافة أصحاب المصلحة بالجودة والوقت المناسب في الظروف المختلفة تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022 التي تسعى لتقديم الخدمة المميزة للعملاء.

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