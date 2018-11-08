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شاهد.. الفرحة تعانق جبال أجا وسلمى وتعم أنحاء حائل بقدوم الملك

"أهلاً بسحابة الخير ونبض الشعب سلمان" انتشرت بالميادين والشوارع

تزيَّنت حائل وجبال أجا وسلمى ورمال النفود ومحافظات ومدن منطقة حائل بثوب الفرح والبهجة بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لمنطقة حائل.

وبالحب والوفاء والفرح استقبل أهالي حائل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - مرحبين بقائد مسيرة العطاء والنماء، ومبدين تفاؤلهم بما ستجنيه المنطقة من الخير، ومعتبرين الزيارة نقطة تحول حقيقية في تاريخ المنطقة التي ستحمل الكثير من الخير والتنمية والبناء والإنجاز لأبناء حائل.

واكتست منطقة حائل بالأعلام والصور والعبارات الترحيبية بمناسبة قدومه - أيده الله –، وذلك فوق مباني مقار الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمعالم والشوارع والميادين؛ إذ ارتدت حلة خضراء، وتزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -.

وانتشرت عبارة الترحيب "أهلاً وسهلاً بسحابة الخير ونبض الشعب سلمان" فوق مبنى إمارة المنطقة، وفي شوارع حائل والطرق الرئيسية واللوحات الترحيبية، بمشاركة أهالي المنطقة الذين أعلنوا الحب الكبير لقائد الأمة وولي عهده الأمين.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الفرحة تعانق جبال أجا وسلمى وتعم أنحاء حائل بقدوم الملك
سبق

تزيَّنت حائل وجبال أجا وسلمى ورمال النفود ومحافظات ومدن منطقة حائل بثوب الفرح والبهجة بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لمنطقة حائل.

وبالحب والوفاء والفرح استقبل أهالي حائل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - مرحبين بقائد مسيرة العطاء والنماء، ومبدين تفاؤلهم بما ستجنيه المنطقة من الخير، ومعتبرين الزيارة نقطة تحول حقيقية في تاريخ المنطقة التي ستحمل الكثير من الخير والتنمية والبناء والإنجاز لأبناء حائل.

واكتست منطقة حائل بالأعلام والصور والعبارات الترحيبية بمناسبة قدومه - أيده الله –، وذلك فوق مباني مقار الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمعالم والشوارع والميادين؛ إذ ارتدت حلة خضراء، وتزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -.

وانتشرت عبارة الترحيب "أهلاً وسهلاً بسحابة الخير ونبض الشعب سلمان" فوق مبنى إمارة المنطقة، وفي شوارع حائل والطرق الرئيسية واللوحات الترحيبية، بمشاركة أهالي المنطقة الذين أعلنوا الحب الكبير لقائد الأمة وولي عهده الأمين.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
01:34 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:56 AM

شاهد.. الفرحة تعانق جبال أجا وسلمى وتعم أنحاء حائل بقدوم الملك

"أهلاً بسحابة الخير ونبض الشعب سلمان" انتشرت بالميادين والشوارع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
8,690

تزيَّنت حائل وجبال أجا وسلمى ورمال النفود ومحافظات ومدن منطقة حائل بثوب الفرح والبهجة بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لمنطقة حائل.

وبالحب والوفاء والفرح استقبل أهالي حائل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - مرحبين بقائد مسيرة العطاء والنماء، ومبدين تفاؤلهم بما ستجنيه المنطقة من الخير، ومعتبرين الزيارة نقطة تحول حقيقية في تاريخ المنطقة التي ستحمل الكثير من الخير والتنمية والبناء والإنجاز لأبناء حائل.

واكتست منطقة حائل بالأعلام والصور والعبارات الترحيبية بمناسبة قدومه - أيده الله –، وذلك فوق مباني مقار الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمعالم والشوارع والميادين؛ إذ ارتدت حلة خضراء، وتزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -.

وانتشرت عبارة الترحيب "أهلاً وسهلاً بسحابة الخير ونبض الشعب سلمان" فوق مبنى إمارة المنطقة، وفي شوارع حائل والطرق الرئيسية واللوحات الترحيبية، بمشاركة أهالي المنطقة الذين أعلنوا الحب الكبير لقائد الأمة وولي عهده الأمين.

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