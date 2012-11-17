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هل تندلع الحرب مجددًا؟.. مقتل 12 جنديًا أرمينيًا في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني

يريفان أشارت إلى أسر 12 فردًا من قواتها وفقدان موقعين عسكريين

أعلن البرلمان الأرميني، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 15 جنديًا أرمينيًا إثر اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديًا أرمينيًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان منفصل أرمينيا مذنبة، بتصعيد متعمد للتوترات على حدود البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أشارت في بيان سابق إلى أن "هجومًا للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمينية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني"، كما أدى إلى فقدان السيطرة على موقعين عسكريين.

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هل تندلع الحرب مجددًا؟.. مقتل 12 جنديًا أرمينيًا في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني
سبق

أعلن البرلمان الأرميني، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 15 جنديًا أرمينيًا إثر اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديًا أرمينيًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان منفصل أرمينيا مذنبة، بتصعيد متعمد للتوترات على حدود البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أشارت في بيان سابق إلى أن "هجومًا للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمينية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني"، كما أدى إلى فقدان السيطرة على موقعين عسكريين.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
06:52 PM

هل تندلع الحرب مجددًا؟.. مقتل 12 جنديًا أرمينيًا في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني

يريفان أشارت إلى أسر 12 فردًا من قواتها وفقدان موقعين عسكريين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البرلمان الأرميني، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 15 جنديًا أرمينيًا إثر اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديًا أرمينيًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان منفصل أرمينيا مذنبة، بتصعيد متعمد للتوترات على حدود البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أشارت في بيان سابق إلى أن "هجومًا للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمينية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني"، كما أدى إلى فقدان السيطرة على موقعين عسكريين.

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