النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيفا" يهنئ النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان

قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.


جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيفا" يهنئ النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان
سبق

قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.


جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
12:35 AM

"الفيفا" يهنئ النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
2,168

قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.


جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,829
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,797
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,140
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,427

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة