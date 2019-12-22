صور رائعة.. شاهد رجل أعمال هندي يتكفل بتزويج 271 يتيمة

وصل عددهن 3172 فتاة في 8 سنوات.. وقصة غريبة وراء البداية

في احتفال ضخم، بدأت أمس مراسم الزواج الجماعي لـ271 فتاة هندية من الأيتام، والتي يتكفل بها رجل الأعمال الهندي ماهيش سافاني؛ وذلك للعام الثامن على التوالي، ليصل عدد من قام بتزويجهن إلى 3172 يتيمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يستمر الحفل الجماعي لمدة يومين، 21 و22 ديسمبر الجاري؛ وذلك في مدينة سورات بولاية غوجارات جنوبي الهند.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام هندية، أن حفل هذا العام يشمل 271 يتيمة، بينهن 5 مسلمات وفتاة من نيبال، وفتاتين من ولاية أوتار براديش، وخمسة من ولاية ماهاراشترا، وواحدة من جهارخاند، وواحدة من أوديشا.

ويتكفل تاجر الأماس الهندي ماهيش سافاني، بجميع نفقات الزواج والمهور من أجل زواج هؤلاء اليتيمات؛ حيث إن الزواج يكلف أسرة الفتاة مبلغًا ضخمًا من المال، وإذا مات والد الفتاة تنعدم فرصتها تقريبًا في الزواج.

وقد بدأ "سافاني" هذه العادة السنوية الخيرية عام 2010؛ بهدف تزويج يتيمات مدينته "سورات"، وبالفعل بدأ في العام الأول بتزويج 23 يتيمة، ليصل إلى 271 فتاة هذا العام، وأصبح "سافاني" يضيف فتيات من جميع الولايات والطوائف في الهند دون تفرقة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 3172 يتيمة.

وتروي صحيفة "تايمز أوف إنديا"، القصة وراء بداية هذه العادة الخيرية، وتقول: في عام 2008، توفي أحد أقارب "سافاني"، وكانت له ابنة في سن الزواج، ولم تجد مَن يتكفل بأموال زواجها؛ حيث تقوم المرأة بتقديم المهر في الهند، فشعر "سافاني" أنه مسؤول عنها، وقام بتزويجها، وبعدها قرر أن يقوم بتزويج اليتيمات المعدمات.

ويؤكد سافاني، أن أعمال الخير تجلب رضا الرب وتمنحه البركة، وأن ما يقوم به هو مسؤوليته الاجتماعية نحو وطنه وأهله.