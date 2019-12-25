النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العنود الخيرية" تطلق برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف

لإعداد الكفاءات الإدارية من قادة ومديري القطاع بالمملكة

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف، الذي يعد برنامجاً تدريبياً مهنياً لإعداد الكفاءات الإدارية من قادة ومديري قطاع الأوقاف بالمملكة بهدف التحوّل نحو (المؤسسية) في مؤسسات ذلك القطاع الحيوي، وتماشياً مع التوسع الملموس للمؤسسات الوقفية، ودعماً لمستقبلها، والعمل من خلال رؤية واستراتيجية ومنهجية إدارية شاملة تتسق مع رؤية المملكة 2030.

ويسهم برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف بتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الأوقاف بالمملكة، من خلال تأهيل قيادات المؤسسات الوقفية وبناء قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجال الأوقاف، كما تعمل على تحسين أداء عمل المؤسسات والأفراد في القطاع الوقفي، وتسهم في معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الوقفية، معرفةً بالحلول العملية لها، مروراً بالتجارب الناجحة للمؤسسات الوقفية عالمياً، بالإضافة إلى إكساب قيادات الأوقاف مهارات تأسيس الأوقاف وإدارة تمويلها وتشغيلها واستثماراتها ومصارفها.

وينطلق برنامج زمالة الأوقاف ابتداءً من تاريخ 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق27 ديسمبر 2019م، ويستمر لمدة ستة أشهر تُعقد خلالها محاضرات ودورات متخصصة من قبل نُخبة من الأكاديميين والخبراء من المملكة العربية السعودية وبريطانيا وإسبانيا من خلال تقديم مقررات مثمرة حول الاقتصاد الاجتماعي، وفقه الأوقاف، والجوانب القانونية للأوقاف والحوكمة، وإدارة المنح، وإدارة الاستثمار، وإدارة وتشغيل الممتلكات، والمحاسبة لغير المحاسبين.

وينتهي البرنامج برحلة ميدانية للتطبيق العملي في جامعة "غرناطة" بإسبانيا بتاريخ 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م، ويحصل المشاركون في زمالة الأوقاف على شهادة مهنية معتمدة من المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا، وموثقة من جامعة غرناطة العريقة.

وتتطلع مؤسسة العنود الخيرية لتصبح داعماً رئيساً لتحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال تعظيم أثر القطاع غير الربحي في المملكة وتطوير أداء قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية والوقفية السعودية، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية من خلال التمكين المهني والتدريب العالي، وكذلك الاستفادة من التجارب الرائدة عالمياً، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في قطاع الأوقاف من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من مؤسسة العنود الخيرية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العنود الخيرية" تطلق برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف
سبق

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف، الذي يعد برنامجاً تدريبياً مهنياً لإعداد الكفاءات الإدارية من قادة ومديري قطاع الأوقاف بالمملكة بهدف التحوّل نحو (المؤسسية) في مؤسسات ذلك القطاع الحيوي، وتماشياً مع التوسع الملموس للمؤسسات الوقفية، ودعماً لمستقبلها، والعمل من خلال رؤية واستراتيجية ومنهجية إدارية شاملة تتسق مع رؤية المملكة 2030.

ويسهم برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف بتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الأوقاف بالمملكة، من خلال تأهيل قيادات المؤسسات الوقفية وبناء قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجال الأوقاف، كما تعمل على تحسين أداء عمل المؤسسات والأفراد في القطاع الوقفي، وتسهم في معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الوقفية، معرفةً بالحلول العملية لها، مروراً بالتجارب الناجحة للمؤسسات الوقفية عالمياً، بالإضافة إلى إكساب قيادات الأوقاف مهارات تأسيس الأوقاف وإدارة تمويلها وتشغيلها واستثماراتها ومصارفها.

وينطلق برنامج زمالة الأوقاف ابتداءً من تاريخ 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق27 ديسمبر 2019م، ويستمر لمدة ستة أشهر تُعقد خلالها محاضرات ودورات متخصصة من قبل نُخبة من الأكاديميين والخبراء من المملكة العربية السعودية وبريطانيا وإسبانيا من خلال تقديم مقررات مثمرة حول الاقتصاد الاجتماعي، وفقه الأوقاف، والجوانب القانونية للأوقاف والحوكمة، وإدارة المنح، وإدارة الاستثمار، وإدارة وتشغيل الممتلكات، والمحاسبة لغير المحاسبين.

وينتهي البرنامج برحلة ميدانية للتطبيق العملي في جامعة "غرناطة" بإسبانيا بتاريخ 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م، ويحصل المشاركون في زمالة الأوقاف على شهادة مهنية معتمدة من المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا، وموثقة من جامعة غرناطة العريقة.

وتتطلع مؤسسة العنود الخيرية لتصبح داعماً رئيساً لتحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال تعظيم أثر القطاع غير الربحي في المملكة وتطوير أداء قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية والوقفية السعودية، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية من خلال التمكين المهني والتدريب العالي، وكذلك الاستفادة من التجارب الرائدة عالمياً، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في قطاع الأوقاف من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من مؤسسة العنود الخيرية.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:37 PM

"العنود الخيرية" تطلق برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف

لإعداد الكفاءات الإدارية من قادة ومديري القطاع بالمملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
212

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف، الذي يعد برنامجاً تدريبياً مهنياً لإعداد الكفاءات الإدارية من قادة ومديري قطاع الأوقاف بالمملكة بهدف التحوّل نحو (المؤسسية) في مؤسسات ذلك القطاع الحيوي، وتماشياً مع التوسع الملموس للمؤسسات الوقفية، ودعماً لمستقبلها، والعمل من خلال رؤية واستراتيجية ومنهجية إدارية شاملة تتسق مع رؤية المملكة 2030.

ويسهم برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف بتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الأوقاف بالمملكة، من خلال تأهيل قيادات المؤسسات الوقفية وبناء قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجال الأوقاف، كما تعمل على تحسين أداء عمل المؤسسات والأفراد في القطاع الوقفي، وتسهم في معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الوقفية، معرفةً بالحلول العملية لها، مروراً بالتجارب الناجحة للمؤسسات الوقفية عالمياً، بالإضافة إلى إكساب قيادات الأوقاف مهارات تأسيس الأوقاف وإدارة تمويلها وتشغيلها واستثماراتها ومصارفها.

وينطلق برنامج زمالة الأوقاف ابتداءً من تاريخ 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق27 ديسمبر 2019م، ويستمر لمدة ستة أشهر تُعقد خلالها محاضرات ودورات متخصصة من قبل نُخبة من الأكاديميين والخبراء من المملكة العربية السعودية وبريطانيا وإسبانيا من خلال تقديم مقررات مثمرة حول الاقتصاد الاجتماعي، وفقه الأوقاف، والجوانب القانونية للأوقاف والحوكمة، وإدارة المنح، وإدارة الاستثمار، وإدارة وتشغيل الممتلكات، والمحاسبة لغير المحاسبين.

وينتهي البرنامج برحلة ميدانية للتطبيق العملي في جامعة "غرناطة" بإسبانيا بتاريخ 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م، ويحصل المشاركون في زمالة الأوقاف على شهادة مهنية معتمدة من المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا، وموثقة من جامعة غرناطة العريقة.

وتتطلع مؤسسة العنود الخيرية لتصبح داعماً رئيساً لتحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال تعظيم أثر القطاع غير الربحي في المملكة وتطوير أداء قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية والوقفية السعودية، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية من خلال التمكين المهني والتدريب العالي، وكذلك الاستفادة من التجارب الرائدة عالمياً، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في قطاع الأوقاف من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من مؤسسة العنود الخيرية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,486
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,853
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,367

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة