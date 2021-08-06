ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تنبيه للمركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-06 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 05:14 PM

تنبيه للمركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.