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عبر منصة  التواصل.. وزير الشؤون الإسلامية يتابع سير الخدمات المقدمة للمواطنين

إسهاماً في تقديم أرقى الخدمات بمختلف مناطق المملكة تحقيقًا لتطلعات القيادة

تابع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سير تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنسوبي المساجد عبر منصة التواصل بالبوابة الإلكترونية للوزارة، التي أطلقتها الوزارة للاستفادة من خدماتها المتنوعة عن بعد تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقدمها أجهزة الدولة لمنع انتشار فايروس كورونا .

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تصريح له بهذا الشأن أن هذه الخدمة تهدف إلى التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة للمستفيدين من خدماتها إسهاماً في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين ومنسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وقيامًا بالواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

وأشار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أن هذه الخدمة مرتبطة بنظام مركز الاتصال الموحد (1933)، وهي قناة جديدة تتيح للجمهور التواصل مع مختلف قطاعات الوزارة وفروعها، حيث تُقدم الخدمة من خلال تعبئة نموذج التواصل واختيار نوع الخدمة (شكوى، مقترح أو استفسار)، ويتم توجيه الطلب آلياً إلى نظام مركز الاتصال الموحد لمعالجة الطلب، كما يتم التواصل مع المستفيد برسالة نصية تصل على هاتفه برقم مراجعة كي يستطيع متابعة حالة الطلب لاحقاً.
ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتظافر الجهود من كافة العاملين في المجال التقني لتقديم الخدمات والتيسير على المستفيدين من خدمات الوزارة عن بعد، مبيناً أن جميع العاملين بالوزارة يستشعرون عظم المسؤولية والأمانة تجاه بيوت الله ويعملون بتفانٍ وإخلاص لتحقيق رسالة الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وفق توجيهات القيادة الرشيدة .

مما يذكر أن خدمة التواصل تم إطلاقها يوم أمس وتأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين تيسيرًا على المراجعين في التواصل عن بعد مع جميع قطاعات الوزارة، واستمرارًا في مشروع التحول الرقمي للوزارة في مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر منصة  التواصل.. وزير الشؤون الإسلامية يتابع سير الخدمات المقدمة للمواطنين
سبق

تابع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سير تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنسوبي المساجد عبر منصة التواصل بالبوابة الإلكترونية للوزارة، التي أطلقتها الوزارة للاستفادة من خدماتها المتنوعة عن بعد تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقدمها أجهزة الدولة لمنع انتشار فايروس كورونا .

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تصريح له بهذا الشأن أن هذه الخدمة تهدف إلى التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة للمستفيدين من خدماتها إسهاماً في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين ومنسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وقيامًا بالواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

وأشار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أن هذه الخدمة مرتبطة بنظام مركز الاتصال الموحد (1933)، وهي قناة جديدة تتيح للجمهور التواصل مع مختلف قطاعات الوزارة وفروعها، حيث تُقدم الخدمة من خلال تعبئة نموذج التواصل واختيار نوع الخدمة (شكوى، مقترح أو استفسار)، ويتم توجيه الطلب آلياً إلى نظام مركز الاتصال الموحد لمعالجة الطلب، كما يتم التواصل مع المستفيد برسالة نصية تصل على هاتفه برقم مراجعة كي يستطيع متابعة حالة الطلب لاحقاً.
ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتظافر الجهود من كافة العاملين في المجال التقني لتقديم الخدمات والتيسير على المستفيدين من خدمات الوزارة عن بعد، مبيناً أن جميع العاملين بالوزارة يستشعرون عظم المسؤولية والأمانة تجاه بيوت الله ويعملون بتفانٍ وإخلاص لتحقيق رسالة الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وفق توجيهات القيادة الرشيدة .

مما يذكر أن خدمة التواصل تم إطلاقها يوم أمس وتأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين تيسيرًا على المراجعين في التواصل عن بعد مع جميع قطاعات الوزارة، واستمرارًا في مشروع التحول الرقمي للوزارة في مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:28 PM

عبر منصة  التواصل.. وزير الشؤون الإسلامية يتابع سير الخدمات المقدمة للمواطنين

إسهاماً في تقديم أرقى الخدمات بمختلف مناطق المملكة تحقيقًا لتطلعات القيادة

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عبدالله العنزي - الرياض
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تابع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سير تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنسوبي المساجد عبر منصة التواصل بالبوابة الإلكترونية للوزارة، التي أطلقتها الوزارة للاستفادة من خدماتها المتنوعة عن بعد تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقدمها أجهزة الدولة لمنع انتشار فايروس كورونا .

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تصريح له بهذا الشأن أن هذه الخدمة تهدف إلى التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة للمستفيدين من خدماتها إسهاماً في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين ومنسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وقيامًا بالواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

وأشار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أن هذه الخدمة مرتبطة بنظام مركز الاتصال الموحد (1933)، وهي قناة جديدة تتيح للجمهور التواصل مع مختلف قطاعات الوزارة وفروعها، حيث تُقدم الخدمة من خلال تعبئة نموذج التواصل واختيار نوع الخدمة (شكوى، مقترح أو استفسار)، ويتم توجيه الطلب آلياً إلى نظام مركز الاتصال الموحد لمعالجة الطلب، كما يتم التواصل مع المستفيد برسالة نصية تصل على هاتفه برقم مراجعة كي يستطيع متابعة حالة الطلب لاحقاً.
ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتظافر الجهود من كافة العاملين في المجال التقني لتقديم الخدمات والتيسير على المستفيدين من خدمات الوزارة عن بعد، مبيناً أن جميع العاملين بالوزارة يستشعرون عظم المسؤولية والأمانة تجاه بيوت الله ويعملون بتفانٍ وإخلاص لتحقيق رسالة الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وفق توجيهات القيادة الرشيدة .

مما يذكر أن خدمة التواصل تم إطلاقها يوم أمس وتأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين تيسيرًا على المراجعين في التواصل عن بعد مع جميع قطاعات الوزارة، واستمرارًا في مشروع التحول الرقمي للوزارة في مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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