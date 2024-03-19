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شاهد.. السيول تجرف مرتفعات جازان و"المدني" يحذر ويطالب بالحيطة

على شهدان وجورى وعدد من الأودية في العارضة وهروب

شهدت منطقة جازان اليوم أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، نتج عنها جريان عدد من السيول بكثافة.

وشهدت محافظات شرق منطقة جازان أمطارًا في مرتفعات الداير وهروب والريث والعارضة، ونتج عنها جريان عدد من الشعاب والسيول الجارفة؛ من بينها أودية: شهدان وجورى وعدد من الأودية في محافظة العارضة وهروب.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البرد يتخلّلها نشاط الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها، من اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء، وخاصة عند التدني مدى الرؤية.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

مدني جازان أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. السيول تجرف مرتفعات جازان و"المدني" يحذر ويطالب بالحيطة
سبق

شهدت منطقة جازان اليوم أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، نتج عنها جريان عدد من السيول بكثافة.

وشهدت محافظات شرق منطقة جازان أمطارًا في مرتفعات الداير وهروب والريث والعارضة، ونتج عنها جريان عدد من الشعاب والسيول الجارفة؛ من بينها أودية: شهدان وجورى وعدد من الأودية في محافظة العارضة وهروب.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البرد يتخلّلها نشاط الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها، من اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء، وخاصة عند التدني مدى الرؤية.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:22 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:51 PM

شاهد.. السيول تجرف مرتفعات جازان و"المدني" يحذر ويطالب بالحيطة

على شهدان وجورى وعدد من الأودية في العارضة وهروب

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محمد المواسي - جازان
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2,660

شهدت منطقة جازان اليوم أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، نتج عنها جريان عدد من السيول بكثافة.

وشهدت محافظات شرق منطقة جازان أمطارًا في مرتفعات الداير وهروب والريث والعارضة، ونتج عنها جريان عدد من الشعاب والسيول الجارفة؛ من بينها أودية: شهدان وجورى وعدد من الأودية في محافظة العارضة وهروب.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البرد يتخلّلها نشاط الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها، من اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء، وخاصة عند التدني مدى الرؤية.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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