النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

بينها كنتاكي ومينيسوتا ومونتانا وكانساس

سجّلت تسع ولايات أمريكية ارتفاعات قياسية، في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في الأيام السبعة الماضية، خصوصاً في مناطق الغرب الأوسط والغرب، حيث أجبرت برودة الطقس السكان على القيام بمزيد من الأنشطة في الأماكن المغلقة.

وأمس وحده سجلت أربع ولايات هي: كنتاكي، ومينيسوتا، ومونتانا، وويسكونسن، ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وعلى مستوى البلاد سجلت نحو 49 ألف حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم في يوم منذ سبعة أسابيع وفقاً لتحليلات "رويترز".

وسجلت ولايات: كانساس، ونبراسكا، ونيو هامبشاير، وساوث داكوتا، ووايومينج، أرقاما قياسية للحالات الجديدة في الأسبوع الماضي.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في أغلب هذه الولايات حالياً نحو عشر درجات مئوية، ويحذر خبراء الصحة منذ فترة طويلة من أن انخفاض درجات الحرارة، سيدفع الناس للأماكن المغلقة، مما قد يزيد من انتشار الفيروس.

وكان رون جونسون عضو مجلس الشيوخ عن ويسكونسن من أبرز الجمهوريين، الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إصابته بالمرض.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية
سبق

سجّلت تسع ولايات أمريكية ارتفاعات قياسية، في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في الأيام السبعة الماضية، خصوصاً في مناطق الغرب الأوسط والغرب، حيث أجبرت برودة الطقس السكان على القيام بمزيد من الأنشطة في الأماكن المغلقة.

وأمس وحده سجلت أربع ولايات هي: كنتاكي، ومينيسوتا، ومونتانا، وويسكونسن، ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وعلى مستوى البلاد سجلت نحو 49 ألف حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم في يوم منذ سبعة أسابيع وفقاً لتحليلات "رويترز".

وسجلت ولايات: كانساس، ونبراسكا، ونيو هامبشاير، وساوث داكوتا، ووايومينج، أرقاما قياسية للحالات الجديدة في الأسبوع الماضي.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في أغلب هذه الولايات حالياً نحو عشر درجات مئوية، ويحذر خبراء الصحة منذ فترة طويلة من أن انخفاض درجات الحرارة، سيدفع الناس للأماكن المغلقة، مما قد يزيد من انتشار الفيروس.

وكان رون جونسون عضو مجلس الشيوخ عن ويسكونسن من أبرز الجمهوريين، الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إصابته بالمرض.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:59 PM

ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

بينها كنتاكي ومينيسوتا ومونتانا وكانساس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
614

سجّلت تسع ولايات أمريكية ارتفاعات قياسية، في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في الأيام السبعة الماضية، خصوصاً في مناطق الغرب الأوسط والغرب، حيث أجبرت برودة الطقس السكان على القيام بمزيد من الأنشطة في الأماكن المغلقة.

وأمس وحده سجلت أربع ولايات هي: كنتاكي، ومينيسوتا، ومونتانا، وويسكونسن، ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وعلى مستوى البلاد سجلت نحو 49 ألف حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم في يوم منذ سبعة أسابيع وفقاً لتحليلات "رويترز".

وسجلت ولايات: كانساس، ونبراسكا، ونيو هامبشاير، وساوث داكوتا، ووايومينج، أرقاما قياسية للحالات الجديدة في الأسبوع الماضي.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في أغلب هذه الولايات حالياً نحو عشر درجات مئوية، ويحذر خبراء الصحة منذ فترة طويلة من أن انخفاض درجات الحرارة، سيدفع الناس للأماكن المغلقة، مما قد يزيد من انتشار الفيروس.

وكان رون جونسون عضو مجلس الشيوخ عن ويسكونسن من أبرز الجمهوريين، الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إصابته بالمرض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,609
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,271
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,421
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,096

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة