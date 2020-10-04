ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

بينها كنتاكي ومينيسوتا ومونتانا وكانساس

سجّلت تسع ولايات أمريكية ارتفاعات قياسية، في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في الأيام السبعة الماضية، خصوصاً في مناطق الغرب الأوسط والغرب، حيث أجبرت برودة الطقس السكان على القيام بمزيد من الأنشطة في الأماكن المغلقة.

وأمس وحده سجلت أربع ولايات هي: كنتاكي، ومينيسوتا، ومونتانا، وويسكونسن، ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وعلى مستوى البلاد سجلت نحو 49 ألف حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم في يوم منذ سبعة أسابيع وفقاً لتحليلات "رويترز".

وسجلت ولايات: كانساس، ونبراسكا، ونيو هامبشاير، وساوث داكوتا، ووايومينج، أرقاما قياسية للحالات الجديدة في الأسبوع الماضي.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في أغلب هذه الولايات حالياً نحو عشر درجات مئوية، ويحذر خبراء الصحة منذ فترة طويلة من أن انخفاض درجات الحرارة، سيدفع الناس للأماكن المغلقة، مما قد يزيد من انتشار الفيروس.

وكان رون جونسون عضو مجلس الشيوخ عن ويسكونسن من أبرز الجمهوريين، الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إصابته بالمرض.