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"الصحة": إجمالي حالات #كورونا المؤكدة بالمملكة حتى الآن 45 حالة

متحدث الوزارة: جهود استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس

أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي حالات #كورونا المؤكدة حتى الآن بالمملكة 45 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك جهوداً استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس.

وقال: جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي، وتحت الرعاية المركزة، وإجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص.

وتابع: إجمالي المخالطين للحالات المصابة بلغ 2500 شخص حتى الآن، وسعداء بشفاء أول حالة مصابة بالفيروس، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية وتخضع للحجر الصحي.
وأضاف متحدث "الصحة": الكمامات فقط تُستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جداً لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إجمالي حالات #كورونا المؤكدة بالمملكة حتى الآن 45 حالة
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي حالات #كورونا المؤكدة حتى الآن بالمملكة 45 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك جهوداً استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس.

وقال: جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي، وتحت الرعاية المركزة، وإجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص.

وتابع: إجمالي المخالطين للحالات المصابة بلغ 2500 شخص حتى الآن، وسعداء بشفاء أول حالة مصابة بالفيروس، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية وتخضع للحجر الصحي.
وأضاف متحدث "الصحة": الكمامات فقط تُستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جداً لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
03:44 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:49 PM

"الصحة": إجمالي حالات #كورونا المؤكدة بالمملكة حتى الآن 45 حالة

متحدث الوزارة: جهود استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
16,071

أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي حالات #كورونا المؤكدة حتى الآن بالمملكة 45 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك جهوداً استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس.

وقال: جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي، وتحت الرعاية المركزة، وإجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص.

وتابع: إجمالي المخالطين للحالات المصابة بلغ 2500 شخص حتى الآن، وسعداء بشفاء أول حالة مصابة بالفيروس، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية وتخضع للحجر الصحي.
وأضاف متحدث "الصحة": الكمامات فقط تُستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جداً لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.

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