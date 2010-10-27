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صافرة كولومبية تضبط قمة "الأهلي والنصر" وبارغوايانية لـ"الهلال وأبها"

الأولى بجدة والثانية بالرياض في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم في دور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

فقد أسند لطاقم تحكيم من البارغواي مهمة إدارة مباراة الهلال وضيفه أبها المقررة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بقيادة إيبر أكوينو ويعاونه مواطناه رودني أكوينو وأغستين بيريسو والسعودي شكري الحنفوش كحكم رابع فيما يتولى إداره غرفة البارغواياني خوان بينيتيز بمساعدة من عبدالرحيم الشمري.

بينما تم تكليف طاقم تحكيم كولومبي لقيادة لقاء الأهلي ونظيره النصر والذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حيث سيكون اللقاء بإدارة أندريس روخاس، ومساعدة مواطنيه ويلماز نافارو مساعد أول وميغيل رولدان مساعد ثان والسعودي فيصل البلوي حكم رابع، أما غرفة الفيديو ستكون بإمرة الحكم البارغواياني خوسيه مينديز ويعاونه من السعودية ياسر السلطان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة كولومبية تضبط قمة "الأهلي والنصر" وبارغوايانية لـ"الهلال وأبها"
سبق

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم في دور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

فقد أسند لطاقم تحكيم من البارغواي مهمة إدارة مباراة الهلال وضيفه أبها المقررة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بقيادة إيبر أكوينو ويعاونه مواطناه رودني أكوينو وأغستين بيريسو والسعودي شكري الحنفوش كحكم رابع فيما يتولى إداره غرفة البارغواياني خوان بينيتيز بمساعدة من عبدالرحيم الشمري.

بينما تم تكليف طاقم تحكيم كولومبي لقيادة لقاء الأهلي ونظيره النصر والذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حيث سيكون اللقاء بإدارة أندريس روخاس، ومساعدة مواطنيه ويلماز نافارو مساعد أول وميغيل رولدان مساعد ثان والسعودي فيصل البلوي حكم رابع، أما غرفة الفيديو ستكون بإمرة الحكم البارغواياني خوسيه مينديز ويعاونه من السعودية ياسر السلطان.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
02:40 PM

صافرة كولومبية تضبط قمة "الأهلي والنصر" وبارغوايانية لـ"الهلال وأبها"

الأولى بجدة والثانية بالرياض في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم في دور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

فقد أسند لطاقم تحكيم من البارغواي مهمة إدارة مباراة الهلال وضيفه أبها المقررة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بقيادة إيبر أكوينو ويعاونه مواطناه رودني أكوينو وأغستين بيريسو والسعودي شكري الحنفوش كحكم رابع فيما يتولى إداره غرفة البارغواياني خوان بينيتيز بمساعدة من عبدالرحيم الشمري.

بينما تم تكليف طاقم تحكيم كولومبي لقيادة لقاء الأهلي ونظيره النصر والذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حيث سيكون اللقاء بإدارة أندريس روخاس، ومساعدة مواطنيه ويلماز نافارو مساعد أول وميغيل رولدان مساعد ثان والسعودي فيصل البلوي حكم رابع، أما غرفة الفيديو ستكون بإمرة الحكم البارغواياني خوسيه مينديز ويعاونه من السعودية ياسر السلطان.

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