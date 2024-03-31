خادم الحرمين الشريفين يتسلم المفتاح الذهبي لمدينة تونس

خلال استقباله اليوم لشيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المفتاح الذهبي لمدينة تونس.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم لشيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم، يرافقها مساعدو رئيس بلدية تونس.

وأعربت شيخة مدينة تونس عن اعتزازها بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين للجمهورية التونسية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين شيخة مدينة تونس، معرباً عن سعادته وشكره لتسلم هذا الرمز الذي يحمل اسم مدينة عريقة.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.