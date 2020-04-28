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"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077

كوريا الجنوبية تقدم تفسيراً لغياب زعيم جارتها الشمالية

الحالة تكررت مرتين منذ يناير الماضي

رجح وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون؛ ربما تغيب عن مناسبة مهمة في 15 أبريل (نيسان) الجاري، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا وليس لأنه مريض.

وقال الوزير في جلسة برلمانية: "صحيح أنه لم يغب عن ذكرى مولد كيم إيل سونج منذ توليه السلطة، لكن أحداثًا كثيرة ألغيت ومنها احتفالات ومأدبة بمناسبة الذكرى بسبب المخاوف من فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن "كيم" غاب عن الأنظار 20 يومًا على الأقل مرتين منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا أمر غير معتاد، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي، الذي يتفشى فيه فيروس كورونا.

وكان غياب الزعيم الكوري الشمالي عن الاحتفالات العامة في ذكرى ميلاد جده ومؤسس البلاد كيم إيل سونج أمرًا غير مسبوق، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الحين مما أثار تكهنات حول صحته على مدى أيام.

ويؤكد المسؤولون في كوريا الجنوبية أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في الشطر الشمالي وحذروا من الانسياق وراء ما يتردد عن احتمال مرض "كيم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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كوريا الجنوبية تقدم تفسيراً لغياب زعيم جارتها الشمالية
سبق

رجح وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون؛ ربما تغيب عن مناسبة مهمة في 15 أبريل (نيسان) الجاري، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا وليس لأنه مريض.

وقال الوزير في جلسة برلمانية: "صحيح أنه لم يغب عن ذكرى مولد كيم إيل سونج منذ توليه السلطة، لكن أحداثًا كثيرة ألغيت ومنها احتفالات ومأدبة بمناسبة الذكرى بسبب المخاوف من فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن "كيم" غاب عن الأنظار 20 يومًا على الأقل مرتين منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا أمر غير معتاد، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي، الذي يتفشى فيه فيروس كورونا.

وكان غياب الزعيم الكوري الشمالي عن الاحتفالات العامة في ذكرى ميلاد جده ومؤسس البلاد كيم إيل سونج أمرًا غير مسبوق، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الحين مما أثار تكهنات حول صحته على مدى أيام.

ويؤكد المسؤولون في كوريا الجنوبية أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في الشطر الشمالي وحذروا من الانسياق وراء ما يتردد عن احتمال مرض "كيم".

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
03:03 PM

كوريا الجنوبية تقدم تفسيراً لغياب زعيم جارتها الشمالية

الحالة تكررت مرتين منذ يناير الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رجح وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون؛ ربما تغيب عن مناسبة مهمة في 15 أبريل (نيسان) الجاري، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا وليس لأنه مريض.

وقال الوزير في جلسة برلمانية: "صحيح أنه لم يغب عن ذكرى مولد كيم إيل سونج منذ توليه السلطة، لكن أحداثًا كثيرة ألغيت ومنها احتفالات ومأدبة بمناسبة الذكرى بسبب المخاوف من فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن "كيم" غاب عن الأنظار 20 يومًا على الأقل مرتين منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا أمر غير معتاد، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي، الذي يتفشى فيه فيروس كورونا.

وكان غياب الزعيم الكوري الشمالي عن الاحتفالات العامة في ذكرى ميلاد جده ومؤسس البلاد كيم إيل سونج أمرًا غير مسبوق، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الحين مما أثار تكهنات حول صحته على مدى أيام.

ويؤكد المسؤولون في كوريا الجنوبية أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في الشطر الشمالي وحذروا من الانسياق وراء ما يتردد عن احتمال مرض "كيم".

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