النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي"

"السيسي": كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تُوفي صباح اليوم الثلاثاء.

ونعى السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي؛ القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال في صفحته على "تويتر"، وفق "روسيا اليوم": "فقدتُ اليوم أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً على وطنه، كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تصدّى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محباً ومخلصاً لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي"
سبق

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تُوفي صباح اليوم الثلاثاء.

ونعى السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي؛ القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال في صفحته على "تويتر"، وفق "روسيا اليوم": "فقدتُ اليوم أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً على وطنه، كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تصدّى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محباً ومخلصاً لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:53 PM

فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي"

"السيسي": كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,797

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تُوفي صباح اليوم الثلاثاء.

ونعى السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي؛ القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال في صفحته على "تويتر"، وفق "روسيا اليوم": "فقدتُ اليوم أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً على وطنه، كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تصدّى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محباً ومخلصاً لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,849
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة