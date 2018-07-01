قال الباحث في علوم الطقس والفلك "نزيه الحيزان": ستنشط الرياح خلال فترة الظهيرة وما بعدها على الكويت وحفر الباطن وشمال الشرقية والرياض وغربها والجنوب الغربي حتى الوادي، ودرجات حرارة تلامس الـ40 وعند منتصف الأربعينات، متوقعاً تكوّن غطاء سحابي عالٍ يغطي مساحات واسعة، والفرص للمرتفعات وأجزاء من جنوب المدينة.
"الحيزان": رياح نشطة فترة الظهيرة.. والحرارة تلامس 40 درجة
قال: على شمال الشرقية والرياض.. وغطاء سحابي عالٍ بالمرتفعات
قال الباحث في علوم الطقس والفلك "نزيه الحيزان": ستنشط الرياح خلال فترة الظهيرة وما بعدها على الكويت وحفر الباطن وشمال الشرقية والرياض وغربها والجنوب الغربي حتى الوادي، ودرجات حرارة تلامس الـ40 وعند منتصف الأربعينات، متوقعاً تكوّن غطاء سحابي عالٍ يغطي مساحات واسعة، والفرص للمرتفعات وأجزاء من جنوب المدينة.
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"الحيزان": رياح نشطة فترة الظهيرة.. والحرارة تلامس 40 درجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-01
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
12:05 PM
"الحيزان": رياح نشطة فترة الظهيرة.. والحرارة تلامس 40 درجة
قال: على شمال الشرقية والرياض.. وغطاء سحابي عالٍ بالمرتفعات
قال الباحث في علوم الطقس والفلك "نزيه الحيزان": ستنشط الرياح خلال فترة الظهيرة وما بعدها على الكويت وحفر الباطن وشمال الشرقية والرياض وغربها والجنوب الغربي حتى الوادي، ودرجات حرارة تلامس الـ40 وعند منتصف الأربعينات، متوقعاً تكوّن غطاء سحابي عالٍ يغطي مساحات واسعة، والفرص للمرتفعات وأجزاء من جنوب المدينة.
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