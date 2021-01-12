النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حصاد مستشفيات جدة في 2020".. كم مستفيداً من خدمات "الطوارئ"؟

لجميع الفئات العمرية من الجنسين وفي الحالات الطبية الجراحية والحرجة

قالت "صحة جدة"، إن أكثر من 700 ألف مراجع استفادوا من خدمات أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة جدة البالغ عددها (12) مستشفى؛ وذلك خلال العام الماضي 2020 م؛ حيث تم تقديم خدمات الطوارئ لجميع الفئات العمرية من الجنسين في جميع الحالات الطبية الجراحية و الحرجة، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضافت أن طوارئ مستشفى شرق جدة استقبل أكبر عدداً من المراجعين؛ حيث قدّم خدماته لعدد 136670 مراجعاً، كما استقبل مجمع الملك عبدالله الطبي 92759 مراجعاً، واستقبل مستشفى الملك فهد 84233 مراجعاً، فيما قدّم مستشفى الملك عبدالعزيز خدماته لعدد 83846 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى العيون 59207 مراجعين، وقدّم مستشفى الليث العام خدماته لعدد 53351 مراجعاً، كما استقبل مستشفى الثغر العام 52662 مراجعاً.

وأبانت "صحة جدة"، أن مستشفى أضم العام استقبل 43576 مراجعاً لقسم الطوارئ، أما مستشفى رابغ العام فقد استقبل 40936 مراجعاً، ومستشفى العزيزية للأطفال استقبل 37358 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى الصحة النفسية 11988 مراجعاً، وأخيراً استقبل مجمع إرادة 4553 مراجعاً في قسم الطوارئ خلال العام الماضي 2020م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حصاد مستشفيات جدة في 2020".. كم مستفيداً من خدمات "الطوارئ"؟
سبق

قالت "صحة جدة"، إن أكثر من 700 ألف مراجع استفادوا من خدمات أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة جدة البالغ عددها (12) مستشفى؛ وذلك خلال العام الماضي 2020 م؛ حيث تم تقديم خدمات الطوارئ لجميع الفئات العمرية من الجنسين في جميع الحالات الطبية الجراحية و الحرجة، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضافت أن طوارئ مستشفى شرق جدة استقبل أكبر عدداً من المراجعين؛ حيث قدّم خدماته لعدد 136670 مراجعاً، كما استقبل مجمع الملك عبدالله الطبي 92759 مراجعاً، واستقبل مستشفى الملك فهد 84233 مراجعاً، فيما قدّم مستشفى الملك عبدالعزيز خدماته لعدد 83846 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى العيون 59207 مراجعين، وقدّم مستشفى الليث العام خدماته لعدد 53351 مراجعاً، كما استقبل مستشفى الثغر العام 52662 مراجعاً.

وأبانت "صحة جدة"، أن مستشفى أضم العام استقبل 43576 مراجعاً لقسم الطوارئ، أما مستشفى رابغ العام فقد استقبل 40936 مراجعاً، ومستشفى العزيزية للأطفال استقبل 37358 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى الصحة النفسية 11988 مراجعاً، وأخيراً استقبل مجمع إرادة 4553 مراجعاً في قسم الطوارئ خلال العام الماضي 2020م.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
12:52 PM

"حصاد مستشفيات جدة في 2020".. كم مستفيداً من خدمات "الطوارئ"؟

لجميع الفئات العمرية من الجنسين وفي الحالات الطبية الجراحية والحرجة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
223

قالت "صحة جدة"، إن أكثر من 700 ألف مراجع استفادوا من خدمات أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة جدة البالغ عددها (12) مستشفى؛ وذلك خلال العام الماضي 2020 م؛ حيث تم تقديم خدمات الطوارئ لجميع الفئات العمرية من الجنسين في جميع الحالات الطبية الجراحية و الحرجة، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضافت أن طوارئ مستشفى شرق جدة استقبل أكبر عدداً من المراجعين؛ حيث قدّم خدماته لعدد 136670 مراجعاً، كما استقبل مجمع الملك عبدالله الطبي 92759 مراجعاً، واستقبل مستشفى الملك فهد 84233 مراجعاً، فيما قدّم مستشفى الملك عبدالعزيز خدماته لعدد 83846 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى العيون 59207 مراجعين، وقدّم مستشفى الليث العام خدماته لعدد 53351 مراجعاً، كما استقبل مستشفى الثغر العام 52662 مراجعاً.

وأبانت "صحة جدة"، أن مستشفى أضم العام استقبل 43576 مراجعاً لقسم الطوارئ، أما مستشفى رابغ العام فقد استقبل 40936 مراجعاً، ومستشفى العزيزية للأطفال استقبل 37358 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى الصحة النفسية 11988 مراجعاً، وأخيراً استقبل مجمع إرادة 4553 مراجعاً في قسم الطوارئ خلال العام الماضي 2020م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة