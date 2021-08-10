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مصادر.. "الاتحاد" يتفق مع "سعود عبدالحميد" على التجديد ويُنهي الجدل

شهادة الكفاءة المالية تُحدد مشاركة "إيغور كورنادو"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد، عن أن الإدارة قد نجحت في إقناع اللاعب سعود عبدالحميد بالتجديد للفريق.

وبحسب تلك المصادر؛ فإن الساعات القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024.

وخشيت إدارة الاتحاد من تدخل أحد الأندية على خط المفاوضات مع اللاعب الذي دخل الفترة الحرة من عقده.

وإلى ذلك فإن مشاركة محترف الفريق الجديد، اللاعب "إيغور كورنادو" أمام الفيحاء غدًا في الدوري، ستتوقف على منح الفريق شهادة الكفاءة المالية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مصادر.. "الاتحاد" يتفق مع "سعود عبدالحميد" على التجديد ويُنهي الجدل
سبق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد، عن أن الإدارة قد نجحت في إقناع اللاعب سعود عبدالحميد بالتجديد للفريق.

وبحسب تلك المصادر؛ فإن الساعات القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024.

وخشيت إدارة الاتحاد من تدخل أحد الأندية على خط المفاوضات مع اللاعب الذي دخل الفترة الحرة من عقده.

وإلى ذلك فإن مشاركة محترف الفريق الجديد، اللاعب "إيغور كورنادو" أمام الفيحاء غدًا في الدوري، ستتوقف على منح الفريق شهادة الكفاءة المالية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
01:44 PM

مصادر.. "الاتحاد" يتفق مع "سعود عبدالحميد" على التجديد ويُنهي الجدل

شهادة الكفاءة المالية تُحدد مشاركة "إيغور كورنادو"

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محمد السيّد - الرياض
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2,436

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد، عن أن الإدارة قد نجحت في إقناع اللاعب سعود عبدالحميد بالتجديد للفريق.

وبحسب تلك المصادر؛ فإن الساعات القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024.

وخشيت إدارة الاتحاد من تدخل أحد الأندية على خط المفاوضات مع اللاعب الذي دخل الفترة الحرة من عقده.

وإلى ذلك فإن مشاركة محترف الفريق الجديد، اللاعب "إيغور كورنادو" أمام الفيحاء غدًا في الدوري، ستتوقف على منح الفريق شهادة الكفاءة المالية.

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