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"المعلمي" يستعرض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التعاون المشترك

تناول الجهود التي يقوم بها المركز وسبل تطويرها وتعزيزها

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مؤخرًا، بمكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) فلاديمير فورونكوف.
وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين المملكة والمركز والجهود التي يقوم بها المركز وسبل تطويرها وتعزيزها.
وأكد السفير المعلمي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرص المملكة على استمرار التعاون المثمر مع المركز الذي أنشئ بمبادرة ودعم المملكة المالي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى في تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الاٍرهاب والتطرف.
من جانبه أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فورونكوف، عن امتنانه وشكره لحكومة المملكة لدعمها المستمر لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهودها المحلية والدولية للقضاء على آفة الإرهاب.
وأوضح أن المركز يستهدف توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع المملكة من خلال السعي لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركائها، وكذلك التعاون الثنائي لتنظيم العديد من المشروعات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة في ٢٠٢٠.
ونوه بدور المملكة الرئيس في تأسيس المركز الأممي، مشيراً إلى أن مكانتها وثقلها السياسي والإقليمي يؤكد دورها الرئيسي والمهم في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف وسبل التمويل كافة.
حضر اللقاء نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رافي غريغوري، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب في المركز (UNCCT) أولريك موليروب.

عبدالله بن يحيى المعلمي فلاديمير فورونكوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يستعرض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التعاون المشترك
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مؤخرًا، بمكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) فلاديمير فورونكوف.
وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين المملكة والمركز والجهود التي يقوم بها المركز وسبل تطويرها وتعزيزها.
وأكد السفير المعلمي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرص المملكة على استمرار التعاون المثمر مع المركز الذي أنشئ بمبادرة ودعم المملكة المالي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى في تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الاٍرهاب والتطرف.
من جانبه أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فورونكوف، عن امتنانه وشكره لحكومة المملكة لدعمها المستمر لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهودها المحلية والدولية للقضاء على آفة الإرهاب.
وأوضح أن المركز يستهدف توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع المملكة من خلال السعي لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركائها، وكذلك التعاون الثنائي لتنظيم العديد من المشروعات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة في ٢٠٢٠.
ونوه بدور المملكة الرئيس في تأسيس المركز الأممي، مشيراً إلى أن مكانتها وثقلها السياسي والإقليمي يؤكد دورها الرئيسي والمهم في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف وسبل التمويل كافة.
حضر اللقاء نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رافي غريغوري، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب في المركز (UNCCT) أولريك موليروب.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
02:47 PM

"المعلمي" يستعرض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التعاون المشترك

تناول الجهود التي يقوم بها المركز وسبل تطويرها وتعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مؤخرًا، بمكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) فلاديمير فورونكوف.
وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين المملكة والمركز والجهود التي يقوم بها المركز وسبل تطويرها وتعزيزها.
وأكد السفير المعلمي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرص المملكة على استمرار التعاون المثمر مع المركز الذي أنشئ بمبادرة ودعم المملكة المالي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى في تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الاٍرهاب والتطرف.
من جانبه أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فورونكوف، عن امتنانه وشكره لحكومة المملكة لدعمها المستمر لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهودها المحلية والدولية للقضاء على آفة الإرهاب.
وأوضح أن المركز يستهدف توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع المملكة من خلال السعي لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركائها، وكذلك التعاون الثنائي لتنظيم العديد من المشروعات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة في ٢٠٢٠.
ونوه بدور المملكة الرئيس في تأسيس المركز الأممي، مشيراً إلى أن مكانتها وثقلها السياسي والإقليمي يؤكد دورها الرئيسي والمهم في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف وسبل التمويل كافة.
حضر اللقاء نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رافي غريغوري، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب في المركز (UNCCT) أولريك موليروب.

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