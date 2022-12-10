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"غرّ أضم" بلا مياه.. 7 سنوات من المعاناة ومقاول السقيا يختفي

متضررون: تم البدء في المشروع عام 1433 ولم يرَ النور بعد

سبع سنوات كاملة، وأهالي قرية الغرّ بمركز الجائزة التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، والبالغ عددهم خمسة آلاف نسمة، يعانون من توقف مشروع السقيا بعد ترسيته على أحد المقاولين، والذي اكتفى بتركيب المضخات على أحد الآبار، دون تمديد الماء لمنازلهم، واختفى عن الأنظار، طيلة السنوات الماضية.

ونقل ماجد المالكي لـ"سبق" معاناة سكان قرية الغر بأضم، قائلاً : "استبشر الأهالي خيراً، قبل سبع سنوات، عند البدء في مشروع توفير المياه لقريتهم؛ أسوة بباقي القرى المجاورة، إلا أنه سرعان ما تبخر حلمهم، ليتحول إلى كابوس بعد أن يئسوا طيلة السنوات الماضية في الحصول على المياه، والاستفادة من المشروع، أو حتى الأسباب التي تقف وراء انسحاب المقاول دون سابق إنذار".

وواصل: "لا نعلم، هل المقاول المتعهد تم تسليمه مستخلصاته المالية المتعلقة بالمشروع أم لا، على الرغم من عدم تمديد وتوفير المياه للمنازل"، لافتاً إلى أن المسؤولين في محافظة أضم يتهربون عن الإجابة، وماطلوا مراراً وتكراراً رغم شكاوى الأهالي المتكررة، والتي ظلت حبيسة الأدراج دون أدنى مسؤولية.

وأفاد عبيد السويحي، أحد سكان قرية الغر، بأن حاجتهم لمشروع السقيا، أمر ضروري ومُلِّح، في ظل أن طرق القرية وعرة، ما يصعب على صهاريج المياه دخولها ، مستغرباً صمت مسؤولي المحافظة كل هذه السنوات.

وطالب عبر "سبق" المسؤولين في الجهات المختصة بضرورة الوقوف على المشروع، والتأكد من نظامية المقاول، والذي يُعتقد أنه تسلّم ملايين الريالات وغادر دون استكمال المشروع، في عام 1433هـ، غير مكترث لحاجة الأهالي للمياه.

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"غرّ أضم" بلا مياه.. 7 سنوات من المعاناة ومقاول السقيا يختفي
سبق

سبع سنوات كاملة، وأهالي قرية الغرّ بمركز الجائزة التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، والبالغ عددهم خمسة آلاف نسمة، يعانون من توقف مشروع السقيا بعد ترسيته على أحد المقاولين، والذي اكتفى بتركيب المضخات على أحد الآبار، دون تمديد الماء لمنازلهم، واختفى عن الأنظار، طيلة السنوات الماضية.

ونقل ماجد المالكي لـ"سبق" معاناة سكان قرية الغر بأضم، قائلاً : "استبشر الأهالي خيراً، قبل سبع سنوات، عند البدء في مشروع توفير المياه لقريتهم؛ أسوة بباقي القرى المجاورة، إلا أنه سرعان ما تبخر حلمهم، ليتحول إلى كابوس بعد أن يئسوا طيلة السنوات الماضية في الحصول على المياه، والاستفادة من المشروع، أو حتى الأسباب التي تقف وراء انسحاب المقاول دون سابق إنذار".

وواصل: "لا نعلم، هل المقاول المتعهد تم تسليمه مستخلصاته المالية المتعلقة بالمشروع أم لا، على الرغم من عدم تمديد وتوفير المياه للمنازل"، لافتاً إلى أن المسؤولين في محافظة أضم يتهربون عن الإجابة، وماطلوا مراراً وتكراراً رغم شكاوى الأهالي المتكررة، والتي ظلت حبيسة الأدراج دون أدنى مسؤولية.

وأفاد عبيد السويحي، أحد سكان قرية الغر، بأن حاجتهم لمشروع السقيا، أمر ضروري ومُلِّح، في ظل أن طرق القرية وعرة، ما يصعب على صهاريج المياه دخولها ، مستغرباً صمت مسؤولي المحافظة كل هذه السنوات.

وطالب عبر "سبق" المسؤولين في الجهات المختصة بضرورة الوقوف على المشروع، والتأكد من نظامية المقاول، والذي يُعتقد أنه تسلّم ملايين الريالات وغادر دون استكمال المشروع، في عام 1433هـ، غير مكترث لحاجة الأهالي للمياه.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
12:28 PM

"غرّ أضم" بلا مياه.. 7 سنوات من المعاناة ومقاول السقيا يختفي

متضررون: تم البدء في المشروع عام 1433 ولم يرَ النور بعد

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عبدالرزاق البجالي - أضم
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سبع سنوات كاملة، وأهالي قرية الغرّ بمركز الجائزة التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، والبالغ عددهم خمسة آلاف نسمة، يعانون من توقف مشروع السقيا بعد ترسيته على أحد المقاولين، والذي اكتفى بتركيب المضخات على أحد الآبار، دون تمديد الماء لمنازلهم، واختفى عن الأنظار، طيلة السنوات الماضية.

ونقل ماجد المالكي لـ"سبق" معاناة سكان قرية الغر بأضم، قائلاً : "استبشر الأهالي خيراً، قبل سبع سنوات، عند البدء في مشروع توفير المياه لقريتهم؛ أسوة بباقي القرى المجاورة، إلا أنه سرعان ما تبخر حلمهم، ليتحول إلى كابوس بعد أن يئسوا طيلة السنوات الماضية في الحصول على المياه، والاستفادة من المشروع، أو حتى الأسباب التي تقف وراء انسحاب المقاول دون سابق إنذار".

وواصل: "لا نعلم، هل المقاول المتعهد تم تسليمه مستخلصاته المالية المتعلقة بالمشروع أم لا، على الرغم من عدم تمديد وتوفير المياه للمنازل"، لافتاً إلى أن المسؤولين في محافظة أضم يتهربون عن الإجابة، وماطلوا مراراً وتكراراً رغم شكاوى الأهالي المتكررة، والتي ظلت حبيسة الأدراج دون أدنى مسؤولية.

وأفاد عبيد السويحي، أحد سكان قرية الغر، بأن حاجتهم لمشروع السقيا، أمر ضروري ومُلِّح، في ظل أن طرق القرية وعرة، ما يصعب على صهاريج المياه دخولها ، مستغرباً صمت مسؤولي المحافظة كل هذه السنوات.

وطالب عبر "سبق" المسؤولين في الجهات المختصة بضرورة الوقوف على المشروع، والتأكد من نظامية المقاول، والذي يُعتقد أنه تسلّم ملايين الريالات وغادر دون استكمال المشروع، في عام 1433هـ، غير مكترث لحاجة الأهالي للمياه.

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