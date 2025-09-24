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خادم الحرمين يستهل جلسة الوزراء بحمد الله على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة

المجلس قدم التهنئة للقيادة على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية

استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة الوزراء اليوم بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم.
وقال خادم الحرمين: المملكة وبمناسبة يومها الوطني الـ89 تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس -رحمه الله- من توحيد المملكة على كتاب الله وسنة رسوله ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وبتكاتف أبناء الوطن.
ومن جهته قدم #مجلس_الوزراء التهنئة للقيادة على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو.

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خادم الحرمين يستهل جلسة الوزراء بحمد الله على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة
سبق

استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة الوزراء اليوم بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم.
وقال خادم الحرمين: المملكة وبمناسبة يومها الوطني الـ89 تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس -رحمه الله- من توحيد المملكة على كتاب الله وسنة رسوله ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وبتكاتف أبناء الوطن.
ومن جهته قدم #مجلس_الوزراء التهنئة للقيادة على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
02:50 PM

خادم الحرمين يستهل جلسة الوزراء بحمد الله على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة

المجلس قدم التهنئة للقيادة على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة الوزراء اليوم بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم.
وقال خادم الحرمين: المملكة وبمناسبة يومها الوطني الـ89 تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس -رحمه الله- من توحيد المملكة على كتاب الله وسنة رسوله ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وبتكاتف أبناء الوطن.
ومن جهته قدم #مجلس_الوزراء التهنئة للقيادة على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو.

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