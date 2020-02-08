قد تصيبك هذه الصور بالدهشة وأنت تشاهد الأسد وهو مصاب بالرعب والذهول الشديدين، يتسلّق شجرة في كينيا هربًا من عدوه، لكن من هو العدو الذي أسقط قلب الأسد خوفًا؟ وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط المصور الهندي نيلوتبول بارو، 39 عامًا، هذه الصور في حديقة بحيرة ناكورو الوطنية بكينيا، أثناء جولة سياحية في هذا البلد الأفريقي. ويقول "بارو": نعرف أن الأسد حيوان شجاع، لكن عندما يواجه قطيعًا من مئة جاموس غاضب، فإن "الكثرة تغلب الشجاعة"، وتكون المعركة هي كيف يهرب الأسد قبل أن يسقط ضحية لقرون هذه الحيوانات، ليموت تحت أقدامها الثقيلة. وحسب "باور": لم يجد الأسد حلًّا أفضل من تسلق شجرة عالية، فهو يعرف أن الجاموس لا يتسلق الأشجار، لكن ماذا يفعل في هذا الحصار من القطيع الغاضب. وتُظهر الصور ملامح الرعب على وجه الأسد، الذي جحظت عيناه، وتراجع شعر رأسه للخلف. ويقول "باور": "راح الأسد يزأر على القطيع محاولًا إخافته وإبعاده، لكن هيهات؛ فقد ظلّ القطيع يحاصره لفترة، واستمرت معركة الصبر حتى فقد الجاموس الاهتمام، فغادر المكان لتنجح خطة الأسد ويهبط من الشجرة ويفرّ هاربًا.

بالصور.. من هو العدو الذي أسقط قلب الأسد خوفًا ورعبًا؟ أيمن حسن سبق 2020-02-08 قد تصيبك هذه الصور بالدهشة وأنت تشاهد الأسد وهو مصاب بالرعب والذهول الشديدين، يتسلّق شجرة في كينيا هربًا من عدوه، لكن من هو العدو الذي أسقط قلب الأسد خوفًا؟



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط المصور الهندي نيلوتبول بارو، 39 عامًا، هذه الصور في حديقة بحيرة ناكورو الوطنية بكينيا، أثناء جولة سياحية في هذا البلد الأفريقي.



ويقول "بارو": نعرف أن الأسد حيوان شجاع، لكن عندما يواجه قطيعًا من مئة جاموس غاضب، فإن "الكثرة تغلب الشجاعة"، وتكون المعركة هي كيف يهرب الأسد قبل أن يسقط ضحية لقرون هذه الحيوانات، ليموت تحت أقدامها الثقيلة.



وحسب "باور": لم يجد الأسد حلًّا أفضل من تسلق شجرة عالية، فهو يعرف أن الجاموس لا يتسلق الأشجار، لكن ماذا يفعل في هذا الحصار من القطيع الغاضب.



وتُظهر الصور ملامح الرعب على وجه الأسد، الذي جحظت عيناه، وتراجع شعر رأسه للخلف.



ويقول "باور": "راح الأسد يزأر على القطيع محاولًا إخافته وإبعاده، لكن هيهات؛ فقد ظلّ القطيع يحاصره لفترة، واستمرت معركة الصبر حتى فقد الجاموس الاهتمام، فغادر المكان لتنجح خطة الأسد ويهبط من الشجرة ويفرّ هاربًا.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 12:51 PM

اخر تعديل 08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 01:50 PM

بالصور.. من هو العدو الذي أسقط قلب الأسد خوفًا ورعبًا؟ المصور: كانت معركة الأسد هي كيف يهرب





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قد تصيبك هذه الصور بالدهشة وأنت تشاهد الأسد وهو مصاب بالرعب والذهول الشديدين، يتسلّق شجرة في كينيا هربًا من عدوه، لكن من هو العدو الذي أسقط قلب الأسد خوفًا؟



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط المصور الهندي نيلوتبول بارو، 39 عامًا، هذه الصور في حديقة بحيرة ناكورو الوطنية بكينيا، أثناء جولة سياحية في هذا البلد الأفريقي.



ويقول "بارو": نعرف أن الأسد حيوان شجاع، لكن عندما يواجه قطيعًا من مئة جاموس غاضب، فإن "الكثرة تغلب الشجاعة"، وتكون المعركة هي كيف يهرب الأسد قبل أن يسقط ضحية لقرون هذه الحيوانات، ليموت تحت أقدامها الثقيلة.



وحسب "باور": لم يجد الأسد حلًّا أفضل من تسلق شجرة عالية، فهو يعرف أن الجاموس لا يتسلق الأشجار، لكن ماذا يفعل في هذا الحصار من القطيع الغاضب.



وتُظهر الصور ملامح الرعب على وجه الأسد، الذي جحظت عيناه، وتراجع شعر رأسه للخلف.



ويقول "باور": "راح الأسد يزأر على القطيع محاولًا إخافته وإبعاده، لكن هيهات؛ فقد ظلّ القطيع يحاصره لفترة، واستمرت معركة الصبر حتى فقد الجاموس الاهتمام، فغادر المكان لتنجح خطة الأسد ويهبط من الشجرة ويفرّ هاربًا.