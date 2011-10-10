النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شراكة نوعية استراتيجية بين جامعة سطام و"إعلاميون".. و"الحربي": نتشارك الريادة

الغربي: الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية الوطنية والعملية والمهنية والمجتمعية

وقَّعت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز وجمعية "إعلاميون" اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون في مجالات إدارة وتنفيذ المشاريع والبحوث والاستشارات الإعلامية والتدريب والتنمية في المهارات الإعلامية. ومثَّل الجامعة الدكتور مبارك بن عبيد الحربي عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية، ومثَّل الجمعية الأستاذ سعود بن فالح الغربي رئيس مجلس الإدارة.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في خدمة الوطن والمجتمع من خلال المشاريع والمبادرات التي يتبناها الطرفان أو ينفذانها، والعمل على إيجاد التكامل بين خبراء الجامعة من الأكاديميين وخبراء الجمعية من المهنيين والأكاديميين في مجال الإعلام والاتصال، واستفادة الطرفين من إمكانيات كل طرف، سواء المكانية أو البشرية أو التنظيمية.

من جانبه، بيّن الدكتور مبارك الحربي، عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، أن المعهد يتطلع إلى أن يكون بيت خبرة وطنيًّا بمواصفات عالمية، وقد حقق خطوات متقدمة في هذا السبيل على مستوى المحلي والدولي في مجالات عدة، ولديه شراكات استراتيجية ونوعية مع جهات مختلفة، مكنته من تقديم برامج نوعية، وخدمة للمجتمع.

وقال الحربي: نرى في "إعلاميون" شريكًا ذا خبرة، ونتابع أداءها المتميز، ونعتقد أن كلا الجهتين رابح في هذه الشراكة.

من جهته، أوضح سعود الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية الوطنية والعملية والمهنية والمجتمعية، وتوفر للجمعية فرصة أكبر لمشاركة جهات مرموقة في خدمة الوطن والمجتمع وقطاع الإعلام والإعلاميين على وجه التحديد.

وأضاف: جمعية "إعلاميون" تمثل تجربة حضارية في إطار مؤسسات المجتمع المدني التي تنسجم مع وتحقق أهداف "رؤية ٢٠٣٠"؛ لتكون مظلة مؤسسية للخبرات المهنية والطاقات الشابة.

وأثنى رئيس جمعية "إعلاميون" على معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الأمير سطام، وما يمثله من بيت خبرة معرفية وتنظيمية، مؤكدًا أنه سيشكل ثنائية مميزة مع الجمعية لتقديم منتجات مميزة للوطن والمجتمع والقطاعات المستفيدة من خدماتهما.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شراكة نوعية استراتيجية بين جامعة سطام و"إعلاميون".. و"الحربي": نتشارك الريادة
سبق

وقَّعت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز وجمعية "إعلاميون" اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون في مجالات إدارة وتنفيذ المشاريع والبحوث والاستشارات الإعلامية والتدريب والتنمية في المهارات الإعلامية. ومثَّل الجامعة الدكتور مبارك بن عبيد الحربي عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية، ومثَّل الجمعية الأستاذ سعود بن فالح الغربي رئيس مجلس الإدارة.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في خدمة الوطن والمجتمع من خلال المشاريع والمبادرات التي يتبناها الطرفان أو ينفذانها، والعمل على إيجاد التكامل بين خبراء الجامعة من الأكاديميين وخبراء الجمعية من المهنيين والأكاديميين في مجال الإعلام والاتصال، واستفادة الطرفين من إمكانيات كل طرف، سواء المكانية أو البشرية أو التنظيمية.

من جانبه، بيّن الدكتور مبارك الحربي، عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، أن المعهد يتطلع إلى أن يكون بيت خبرة وطنيًّا بمواصفات عالمية، وقد حقق خطوات متقدمة في هذا السبيل على مستوى المحلي والدولي في مجالات عدة، ولديه شراكات استراتيجية ونوعية مع جهات مختلفة، مكنته من تقديم برامج نوعية، وخدمة للمجتمع.

وقال الحربي: نرى في "إعلاميون" شريكًا ذا خبرة، ونتابع أداءها المتميز، ونعتقد أن كلا الجهتين رابح في هذه الشراكة.

من جهته، أوضح سعود الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية الوطنية والعملية والمهنية والمجتمعية، وتوفر للجمعية فرصة أكبر لمشاركة جهات مرموقة في خدمة الوطن والمجتمع وقطاع الإعلام والإعلاميين على وجه التحديد.

وأضاف: جمعية "إعلاميون" تمثل تجربة حضارية في إطار مؤسسات المجتمع المدني التي تنسجم مع وتحقق أهداف "رؤية ٢٠٣٠"؛ لتكون مظلة مؤسسية للخبرات المهنية والطاقات الشابة.

وأثنى رئيس جمعية "إعلاميون" على معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الأمير سطام، وما يمثله من بيت خبرة معرفية وتنظيمية، مؤكدًا أنه سيشكل ثنائية مميزة مع الجمعية لتقديم منتجات مميزة للوطن والمجتمع والقطاعات المستفيدة من خدماتهما.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:16 AM

شراكة نوعية استراتيجية بين جامعة سطام و"إعلاميون".. و"الحربي": نتشارك الريادة

الغربي: الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية الوطنية والعملية والمهنية والمجتمعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5

وقَّعت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز وجمعية "إعلاميون" اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون في مجالات إدارة وتنفيذ المشاريع والبحوث والاستشارات الإعلامية والتدريب والتنمية في المهارات الإعلامية. ومثَّل الجامعة الدكتور مبارك بن عبيد الحربي عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية، ومثَّل الجمعية الأستاذ سعود بن فالح الغربي رئيس مجلس الإدارة.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في خدمة الوطن والمجتمع من خلال المشاريع والمبادرات التي يتبناها الطرفان أو ينفذانها، والعمل على إيجاد التكامل بين خبراء الجامعة من الأكاديميين وخبراء الجمعية من المهنيين والأكاديميين في مجال الإعلام والاتصال، واستفادة الطرفين من إمكانيات كل طرف، سواء المكانية أو البشرية أو التنظيمية.

من جانبه، بيّن الدكتور مبارك الحربي، عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، أن المعهد يتطلع إلى أن يكون بيت خبرة وطنيًّا بمواصفات عالمية، وقد حقق خطوات متقدمة في هذا السبيل على مستوى المحلي والدولي في مجالات عدة، ولديه شراكات استراتيجية ونوعية مع جهات مختلفة، مكنته من تقديم برامج نوعية، وخدمة للمجتمع.

وقال الحربي: نرى في "إعلاميون" شريكًا ذا خبرة، ونتابع أداءها المتميز، ونعتقد أن كلا الجهتين رابح في هذه الشراكة.

من جهته، أوضح سعود الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية الوطنية والعملية والمهنية والمجتمعية، وتوفر للجمعية فرصة أكبر لمشاركة جهات مرموقة في خدمة الوطن والمجتمع وقطاع الإعلام والإعلاميين على وجه التحديد.

وأضاف: جمعية "إعلاميون" تمثل تجربة حضارية في إطار مؤسسات المجتمع المدني التي تنسجم مع وتحقق أهداف "رؤية ٢٠٣٠"؛ لتكون مظلة مؤسسية للخبرات المهنية والطاقات الشابة.

وأثنى رئيس جمعية "إعلاميون" على معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الأمير سطام، وما يمثله من بيت خبرة معرفية وتنظيمية، مؤكدًا أنه سيشكل ثنائية مميزة مع الجمعية لتقديم منتجات مميزة للوطن والمجتمع والقطاعات المستفيدة من خدماتهما.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,860
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,728
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,405

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة