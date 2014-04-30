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الطوال.. تكريم شعبي لرئيس محكمة الاستئناف بجازان بعد تقاعده

أقام بني مهدي وأهالي قرية شعب الذئب التابعة لمحافظة الطوال أمس، حفل تكريم لفضيلة الشيخ علي بن شيبان عامري رئيس محكمة الاستئناف بجازان بمناسبة تقاعده.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الفضيلة وعدد من الأهالي، كما حضره عضو مجلس الشورى الدكتور علي عريشي، والشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري، ورئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ منصور آل خيرات، وعدد كبير من المشايخ والأعيان.

استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم للطالب عبدالله هادي جعبور، وكلمة للأهالي ألقاها نيابة عنهم يحيى مهدي، وعدد من القصائد، كما قدم المحتفى به كلمة شكر لله العلي العظيم، ثم بني مهدي وأهالي القرية وجميع الحضور.

ودعا "عامري" في كلمته لولاة الأمر، والجنود المرابطين على الحد الجنوبي، وأثنى على القائمين واللجنة المنظمة للحفل بأن يكتب الله لهم الأجر على جهودهم المبذولة والملموسة التي أظهرت الحفل والتكريم في أفضل مظاهره.

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الطوال.. تكريم شعبي لرئيس محكمة الاستئناف بجازان بعد تقاعده
سبق

أقام بني مهدي وأهالي قرية شعب الذئب التابعة لمحافظة الطوال أمس، حفل تكريم لفضيلة الشيخ علي بن شيبان عامري رئيس محكمة الاستئناف بجازان بمناسبة تقاعده.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الفضيلة وعدد من الأهالي، كما حضره عضو مجلس الشورى الدكتور علي عريشي، والشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري، ورئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ منصور آل خيرات، وعدد كبير من المشايخ والأعيان.

استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم للطالب عبدالله هادي جعبور، وكلمة للأهالي ألقاها نيابة عنهم يحيى مهدي، وعدد من القصائد، كما قدم المحتفى به كلمة شكر لله العلي العظيم، ثم بني مهدي وأهالي القرية وجميع الحضور.

ودعا "عامري" في كلمته لولاة الأمر، والجنود المرابطين على الحد الجنوبي، وأثنى على القائمين واللجنة المنظمة للحفل بأن يكتب الله لهم الأجر على جهودهم المبذولة والملموسة التي أظهرت الحفل والتكريم في أفضل مظاهره.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:39 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:14 AM

الطوال.. تكريم شعبي لرئيس محكمة الاستئناف بجازان بعد تقاعده

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أقام بني مهدي وأهالي قرية شعب الذئب التابعة لمحافظة الطوال أمس، حفل تكريم لفضيلة الشيخ علي بن شيبان عامري رئيس محكمة الاستئناف بجازان بمناسبة تقاعده.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الفضيلة وعدد من الأهالي، كما حضره عضو مجلس الشورى الدكتور علي عريشي، والشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري، ورئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ منصور آل خيرات، وعدد كبير من المشايخ والأعيان.

استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم للطالب عبدالله هادي جعبور، وكلمة للأهالي ألقاها نيابة عنهم يحيى مهدي، وعدد من القصائد، كما قدم المحتفى به كلمة شكر لله العلي العظيم، ثم بني مهدي وأهالي القرية وجميع الحضور.

ودعا "عامري" في كلمته لولاة الأمر، والجنود المرابطين على الحد الجنوبي، وأثنى على القائمين واللجنة المنظمة للحفل بأن يكتب الله لهم الأجر على جهودهم المبذولة والملموسة التي أظهرت الحفل والتكريم في أفضل مظاهره.

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