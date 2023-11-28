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فرنسا ترصد سلالة شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

ظهرت أثرها في معدل نفوق غير طبيعي للدجاج

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت أنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن شمال البلاد، هي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي، بعدما كانت قد صُنِّفت بوصفها دولة خالية من هذه الإنفلونزا طيلة أشهُر.

وذكرت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان، نقلته "فرانس 24"، أنه بينما تنتشر فيروسات إنفلونزا الطيور بكثافة في أوروبا من خلال الطيور المهاجرة رصدت فرنسا بؤرة بسبب سلالة شديدة العدوى في مزرعة للدواجن، تقع في بلدة وارهم بمقاطعة الشمال.

وأضافت بأن الاشتباه في الإصابة يأتي بعد اكتشاف معدل نفوق غير طبيعي بين الدواجن في المزرعة.

فرنسا

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فرنسا ترصد سلالة شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن
سبق

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت أنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن شمال البلاد، هي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي، بعدما كانت قد صُنِّفت بوصفها دولة خالية من هذه الإنفلونزا طيلة أشهُر.

وذكرت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان، نقلته "فرانس 24"، أنه بينما تنتشر فيروسات إنفلونزا الطيور بكثافة في أوروبا من خلال الطيور المهاجرة رصدت فرنسا بؤرة بسبب سلالة شديدة العدوى في مزرعة للدواجن، تقع في بلدة وارهم بمقاطعة الشمال.

وأضافت بأن الاشتباه في الإصابة يأتي بعد اكتشاف معدل نفوق غير طبيعي بين الدواجن في المزرعة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
08:53 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:36 AM

فرنسا ترصد سلالة شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

ظهرت أثرها في معدل نفوق غير طبيعي للدجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت أنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن شمال البلاد، هي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي، بعدما كانت قد صُنِّفت بوصفها دولة خالية من هذه الإنفلونزا طيلة أشهُر.

وذكرت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان، نقلته "فرانس 24"، أنه بينما تنتشر فيروسات إنفلونزا الطيور بكثافة في أوروبا من خلال الطيور المهاجرة رصدت فرنسا بؤرة بسبب سلالة شديدة العدوى في مزرعة للدواجن، تقع في بلدة وارهم بمقاطعة الشمال.

وأضافت بأن الاشتباه في الإصابة يأتي بعد اكتشاف معدل نفوق غير طبيعي بين الدواجن في المزرعة.

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