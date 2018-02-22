تقرير: 3 ملايين زائر لمهرجانات إجازة منتصف العام في المملكة

أسهمت في توفير أكثر من 26.7 ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب

شهد موسم إجازة منتصف العام الدراسي 1439هـ، تنظيمَ 71 فعالية ومهرجاناً في معظم مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، بلغ عدد زوارها أكثر من 3 ملايين زائر، وأسهمت في توفير أكثر من 26.7 ألف فرصة عمل مؤقتة تقريباً للشباب والمجتمع المحلي؛ وفق ما رصدته تقارير فروع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمناطق.

وتميّزت الفعاليات والمهرجانات السياحية المنفذة خلال الموسم، بتنوع أنماطها، وشمولها لفعاليات تراثية وسياحية ورياضية وثقافية وشبابية، ومغامرات بيئية، وترفيه وتسوق؛ لتناسب شرائح المجتمع. كما أنها تَمَيّزت بأنها أكثر جودة، وأنها فعاليات جاذبة وترفيهية ومفيدة، مع إشراك أكبر للشباب والأهالي في تطوير وتنظيم الفعاليات؛ حيث تَوَلّت فروع الهيئة بمناطق المملكة -وبجهود من إدارات الهيئة في المركز الرئيسي- تقديم الدعم المطلوب لتنفيذ فعاليات الموسم، إضافة إلى جهود شركاء الهيئة في المناطق وعلى رأسهم أصحاب السمو أمراء المناطق رؤساء مجالس التنمية السياحية في كل منطقة ومحافظة.

وكشف التقرير الختامي لموسم إجازة منتصف هذا العام الصادر عن قطاع المناطق بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه تم تقديم الدعم لعدد 6 برامج سياحية، وتنفيذ 27 رحلة لبرنامج عيش السعودية خلال هذا الموسم السياحي، 8 رحلات إلى ملتقى الطيران السعودي الرابع لطلاب عيش السعودية من الرياض والمدينة المنورة وجازان، إضافة إلى 3 رحلات للمشي الجبلي "هايكنج"، وتنظيم 3 رحلات سياحية بيئية ضمن برنامج "لا تترك أثر"، بجانب 43 برنامجاً سياحياً لمنظمي الرحلات السياحية في عدد من المناطق استهدفت الأسرة والشباب؛ حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه الرحلات 14 ألف سائح.

وأوضح أنه في جانب تفعيل مشروع المسارات السياحية خلال الموسم؛ تم تنفيذ برنامج "كنوز المملكة" في المنطقة الشرقية لتسويق مسارات المنطقة الشرقية والأحساء، وعقد ورشتين للمسارات السياحية في مكة وجدة، وأيضاً زيارة ميدانية مع البنك الدولي لمسارات عسير "مسارات المشي"، والتنسيق لتسويق مجموعة من المسارات السياحية بالمناطق؛ أما في جانب مشاركة الحرفيين والحرفيات وأنشطة برنامج بارع خلال هذا الموسم؛ فقد بلغ عدد الحرفيين والحرفيات المشاركين في فعاليات إجازة منتصف العام، 215 حرفياً وحرفية، شاركوا من خلال 7 فعاليات ومهرجانات في منطقة الرياض والقصيم والجوف ومكة المكرمة.

وذكر التقرير أنه تم تزويد مركز الاتصال السياحي بالعروض المحفزة لاستقطاب السياح؛ حيث بلغ عدد عروض الموسم 566 عرضاً تخص الفنادق والشقق المفروشة والفعاليات ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر، وتم التسويق لها من خلال عدد من القنوات مثل مركز الاتصال السياحي، وموقع السياحة السعودية، ودليل المعلومات السياحية الإلكتروني، والنشر بالصحف المحلية، وموقع روزنامة فعاليات السعودية؛ فيما بلغ عدد الاتصالات الواردة إلى مركز الاتصال السياحي خلال الموسم 1877 اتصالاً.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرقابة على الأسعار والرقابة الموسمية على نشاط الإيواء السياحي والمهن السياحية في مناطق المملكة؛ حيث تم عمل 817 زيارة رقابية لنشاط الإيواء السياحي، 171 زيارة رقابية لأنشطة السفر السياحي، وقد بلغ إجمالي الضبط 324، وإجمالي الشكاوى 673 شكوى تم حل ما نسبته 56% منها، وتركزت المخالفات على نشاط الإيواء السياحي؛ فيما تم إصدار 71 رخصة؛ مشيراً إلى أن 97 متحفاً عاماً وخاصاً في مناطق المملكة شارك خلال الموسم، وبلغ عدد زوارها ما يقارب 323 ألف زائر؛ فيما تم الاستفادة من 48 موقعاً للتراث العمراني في مناطق المملكة خلال الإجازة.

وتدعم الهيئة هذه المهرجانات والفعاليات والبرامج فنياً وإعلامياً وتسويقياً بشكل كبير؛ حيث بلغ عدد المواد الإعلامية التي قامت الإدارة العامة للإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة بنشرها وبثها وعرضها عبر وسائل الإعلام في موسم إجازة منتصف العام، 193 مادة إعلامية، تتضمن إصداران و17 مادة تلفزيونية و22 إذاعية و152 صحفية. إضافة إلى إطلاق فيلم عن الطائف باللغتين العربية والإنجليزية، وفيلمين للوجهات السياحية بجدة، وفيلم ترويجي عن منطقة عسير.

كما تم إرسال نشرة العروض والفعاليات إلكترونياً إلى ما يقارب 70 ألف بريد إلكتروني، وإرسال رسالة قصيرة SMS إلى ما يزيد على 121 ألف رقم جوال، ورسائل ترويج أسبوعية للفعاليات، ونشرات بريدية لمكتبة الصور خلال الموسم؛ حيث بلغ إجمالي الوصول من جميع الوسائل الإلكترونية أكثر من 2.5 مليون. وأيضاً الترويج لعروض وفعاليات الموسم من خلال حسابات التواصل الاجتماعي للسياحة السعودية على "تويتر" وفيسبوك وإنستجرام، بجانب توزيع 350 جهاز مركز معلومات على مختلف فروع المملكة مدعومة بالمعلومات السياحية؛ كالعروض والفعاليات وجميع ما يمس احتياج السائح، وكذلك تولّي المختصين في فروع الهيئة بالمناطق توزيعَ مطبوعات تخص الفرع والمنطقة في عدد من المواقع. وفيما يخص المواقع الإلكترونية؛ فقد تم إنشاء صفحة Landing Page للموسم على موقع السياحة السعودية للعروض الخاصة والفعاليات السياحية وأدوات التخطيط والحجوزات، وتحديث محتوى بوابة فعاليات السعودية بالفعاليات السياحية للموسم والترويج لها بنشرات إلكترونية أسبوعية؛ حيث تم تصفح بوابة السياحة السعودية خلال فترة الموسم لأكثر من 19 ألف متصفح؛ فيما تصفح المستهدفون بوابة فعاليات السعودية بعدد 7 آلاف تصفح.