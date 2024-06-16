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"الصحفي" إلى رتبة رائد بشرطة مكة المكرمة

صدر الأمر الملكي بترقية النقيب رائد محمد الصحفي من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة إلى رتبته الجديدة "رائد".

وتلقى "الصحفي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة ونسأل المولى عز وجل له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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"الصحفي" إلى رتبة رائد بشرطة مكة المكرمة
سبق

صدر الأمر الملكي بترقية النقيب رائد محمد الصحفي من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة إلى رتبته الجديدة "رائد".

وتلقى "الصحفي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة ونسأل المولى عز وجل له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:36 PM

"الصحفي" إلى رتبة رائد بشرطة مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدر الأمر الملكي بترقية النقيب رائد محمد الصحفي من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة إلى رتبته الجديدة "رائد".

وتلقى "الصحفي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة ونسأل المولى عز وجل له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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