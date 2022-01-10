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أعمال سفلتة على طريق الطائف- الهدا تتسبب بزحام مروري

أدّت لاختناق مروري وتكدّس المركبات

تسبّبت أعمال سفلتة جزء من طريق الطائف- الهدا، مساء الاثنين، باكتظاظ المركبات لمسافة بعيدة، وسط تساؤل مرتادي الطريق عن عدم اختيار التوقيت المناسب في تنفيذ المشروع.

وبيّن أحد المواطنين أنه تفاجأ قبل عصر اليوم عند مروره على طريق الهدا الطالع بكثافة مرورية عالية، توقّع أنها في بداية الأمر حادث، ليتبين أنه مشروع أعمال السفلتة لأحد المسارات، وارتداد المركبات بمسافة بعيدة، متسائلاً: لماذا لم يتم اختيار ساعات متأخرة؛ تلافياً للزحام المروري.

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أعمال سفلتة على طريق الطائف- الهدا تتسبب بزحام مروري
سبق

تسبّبت أعمال سفلتة جزء من طريق الطائف- الهدا، مساء الاثنين، باكتظاظ المركبات لمسافة بعيدة، وسط تساؤل مرتادي الطريق عن عدم اختيار التوقيت المناسب في تنفيذ المشروع.

وبيّن أحد المواطنين أنه تفاجأ قبل عصر اليوم عند مروره على طريق الهدا الطالع بكثافة مرورية عالية، توقّع أنها في بداية الأمر حادث، ليتبين أنه مشروع أعمال السفلتة لأحد المسارات، وارتداد المركبات بمسافة بعيدة، متسائلاً: لماذا لم يتم اختيار ساعات متأخرة؛ تلافياً للزحام المروري.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
05:41 PM

أعمال سفلتة على طريق الطائف- الهدا تتسبب بزحام مروري

أدّت لاختناق مروري وتكدّس المركبات

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
4
1,819

تسبّبت أعمال سفلتة جزء من طريق الطائف- الهدا، مساء الاثنين، باكتظاظ المركبات لمسافة بعيدة، وسط تساؤل مرتادي الطريق عن عدم اختيار التوقيت المناسب في تنفيذ المشروع.

وبيّن أحد المواطنين أنه تفاجأ قبل عصر اليوم عند مروره على طريق الهدا الطالع بكثافة مرورية عالية، توقّع أنها في بداية الأمر حادث، ليتبين أنه مشروع أعمال السفلتة لأحد المسارات، وارتداد المركبات بمسافة بعيدة، متسائلاً: لماذا لم يتم اختيار ساعات متأخرة؛ تلافياً للزحام المروري.

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