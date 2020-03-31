وزير الرياضة يوجّه بوضع المنشآت الرياضية كافة تحت تصرف "الصحة" والقطاعات الأمنية

تشمل مرافقها كافة من ملاعب وصالات رياضية وبيوت شباب بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها

علمت "سبق" أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، وجّه وكلاء الوزارة ومسؤولي القطاع الرياضي، بوضع المنشآت الرياضية ومرافقها كافة من ملاعب وصالات رياضية وبيوت الشباب بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها تحت تصرف وزارة الصحة والقطاعات الأمنية والجهات المساندة لها، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID 19.

كما وجّه وزير الرياضة كل المكاتب في المناطق، بتوفير الدعم الكامل في هذا الإطار.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الجهود الكبيرة التي يقوم بها عددٌ من القطاعات الحكومية المختلفة في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما تتطلبه المرحلة الحالية من أهمية تقديم الدعم اللازم بكل الوسائل ومختلف الطرق.