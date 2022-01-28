النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق مرحلة تحديث العناوين من تعداد السعودية 2022

لحصر جميع الوحدات السكنية في المملكة

انطلقت أمس الأول مرحلة تحديث العناوين، وهي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال تعداد السعودية 2022 التي يتم تنفيذها من خلال زيارة المراقبين الميدانيين للوحدات السكنية كافة.

ويجري خلال تلك المرحلة حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل السعودية، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي على رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية؛ وذلك لربط الوحدات المأهولة رقميًّا بهوية رب الأسرة.

وشهدت محافظة تثليث ومراكزها ومحافظة الأمواه ومراكزها ومركز الصبيخة زيارة عدد من المراقبين الميدانيين للوحدات السكنية، بمتابعة من المفتشين ومساعد المشرف سعود بن رفدة القحطاني.

يُذكر أنه صدرت موافقة سامية على أن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443هـ/ 2022م) هي مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443هـ، الموافق 9 مايو 2022م. ويُعد التعداد الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات ركيزة أساسية في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، قد حثَّ سكان السعودية كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجبًا وطنيًّا ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين.

وبرر أهمية نتائج التعداد بأنها تتيح البيانات لراسمي السياسات، وتدعم صناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة للإسهام في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين من دفع عجلة التنمية.

وأكد الالتزام بأعلى مستويات الخصوصية والسرية والحماية لبيانات المشمولين في بالتعداد، وعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأفراد، مثل هوياتهم أو أسمائهم أو مكان إقامتهم لأي طرف ثالث؛ إذ يمنع تنظيم الهيئة الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن البيانات التي ستحصل عليها من المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انطلاق مرحلة تحديث العناوين من تعداد السعودية 2022
سبق

انطلقت أمس الأول مرحلة تحديث العناوين، وهي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال تعداد السعودية 2022 التي يتم تنفيذها من خلال زيارة المراقبين الميدانيين للوحدات السكنية كافة.

ويجري خلال تلك المرحلة حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل السعودية، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي على رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية؛ وذلك لربط الوحدات المأهولة رقميًّا بهوية رب الأسرة.

وشهدت محافظة تثليث ومراكزها ومحافظة الأمواه ومراكزها ومركز الصبيخة زيارة عدد من المراقبين الميدانيين للوحدات السكنية، بمتابعة من المفتشين ومساعد المشرف سعود بن رفدة القحطاني.

يُذكر أنه صدرت موافقة سامية على أن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443هـ/ 2022م) هي مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443هـ، الموافق 9 مايو 2022م. ويُعد التعداد الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات ركيزة أساسية في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، قد حثَّ سكان السعودية كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجبًا وطنيًّا ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين.

وبرر أهمية نتائج التعداد بأنها تتيح البيانات لراسمي السياسات، وتدعم صناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة للإسهام في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين من دفع عجلة التنمية.

وأكد الالتزام بأعلى مستويات الخصوصية والسرية والحماية لبيانات المشمولين في بالتعداد، وعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأفراد، مثل هوياتهم أو أسمائهم أو مكان إقامتهم لأي طرف ثالث؛ إذ يمنع تنظيم الهيئة الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن البيانات التي ستحصل عليها من المواطنين والمقيمين.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
08:38 PM

انطلاق مرحلة تحديث العناوين من تعداد السعودية 2022

لحصر جميع الوحدات السكنية في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
182

انطلقت أمس الأول مرحلة تحديث العناوين، وهي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال تعداد السعودية 2022 التي يتم تنفيذها من خلال زيارة المراقبين الميدانيين للوحدات السكنية كافة.

ويجري خلال تلك المرحلة حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل السعودية، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي على رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية؛ وذلك لربط الوحدات المأهولة رقميًّا بهوية رب الأسرة.

وشهدت محافظة تثليث ومراكزها ومحافظة الأمواه ومراكزها ومركز الصبيخة زيارة عدد من المراقبين الميدانيين للوحدات السكنية، بمتابعة من المفتشين ومساعد المشرف سعود بن رفدة القحطاني.

يُذكر أنه صدرت موافقة سامية على أن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443هـ/ 2022م) هي مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443هـ، الموافق 9 مايو 2022م. ويُعد التعداد الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات ركيزة أساسية في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، قد حثَّ سكان السعودية كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجبًا وطنيًّا ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين.

وبرر أهمية نتائج التعداد بأنها تتيح البيانات لراسمي السياسات، وتدعم صناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة للإسهام في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين من دفع عجلة التنمية.

وأكد الالتزام بأعلى مستويات الخصوصية والسرية والحماية لبيانات المشمولين في بالتعداد، وعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأفراد، مثل هوياتهم أو أسمائهم أو مكان إقامتهم لأي طرف ثالث؛ إذ يمنع تنظيم الهيئة الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن البيانات التي ستحصل عليها من المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة