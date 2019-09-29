يتابع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مع الدفاع المدني بـ #جدة مباشرة الحريق الذي اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية، حيث وجه المحافظ باتخاذ التدابير اللازمة. وفي وقت سابق قالت إمارة مكة إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقاً اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية، وما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

محافظ جدة يتابع حريق محطة #قطار_الحرمين موجهاً باتخاذ التدابير اللازمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29 يتابع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مع الدفاع المدني بـ #جدة مباشرة الحريق الذي اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية، حيث وجه المحافظ باتخاذ التدابير اللازمة.

وفي وقت سابق قالت إمارة مكة إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقاً اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية، وما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 02:45 PM

محافظ جدة يتابع حريق محطة #قطار_الحرمين موجهاً باتخاذ التدابير اللازمة إمارة مكة: ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن





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يتابع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مع الدفاع المدني بـ #جدة مباشرة الحريق الذي اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية، حيث وجه المحافظ باتخاذ التدابير اللازمة.

وفي وقت سابق قالت إمارة مكة إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقاً اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية، وما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.