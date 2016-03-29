النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" تحدد أوقات الدوام في رمضان.. 5 ساعات يومياً

3 مجموعات واستمرار العمل بالاحترازات

تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساعات العمل الرسمية بشهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بخمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

ونظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقارّ العمل لمنع تقشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وما تضمنه تعميم رقم ۷۳۸ بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقارّ العمل في المستوى الاحترازي الأخضر وفق شروط، ومنها أن لا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة 25٪ من موظفي الجهة، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.

وجاء تقسيم حضور الموظفين لمقارّ العمل خلال رمضان، على ثلاث مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تكون أوقات العمل في شهر رمضان كالتالي:

المجموعة الأولى: 9:30 - 2:30.

المجموعة الثانية: 10:30 - 15:30

والمجموعة الثالثة: 11:30 - 16:30

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" تحدد أوقات الدوام في رمضان.. 5 ساعات يومياً
سبق

تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساعات العمل الرسمية بشهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بخمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

ونظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقارّ العمل لمنع تقشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وما تضمنه تعميم رقم ۷۳۸ بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقارّ العمل في المستوى الاحترازي الأخضر وفق شروط، ومنها أن لا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة 25٪ من موظفي الجهة، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.

وجاء تقسيم حضور الموظفين لمقارّ العمل خلال رمضان، على ثلاث مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تكون أوقات العمل في شهر رمضان كالتالي:

المجموعة الأولى: 9:30 - 2:30.

المجموعة الثانية: 10:30 - 15:30

والمجموعة الثالثة: 11:30 - 16:30

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
06:15 PM

"الموارد البشرية" تحدد أوقات الدوام في رمضان.. 5 ساعات يومياً

3 مجموعات واستمرار العمل بالاحترازات

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
5,675

تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساعات العمل الرسمية بشهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بخمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

ونظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقارّ العمل لمنع تقشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وما تضمنه تعميم رقم ۷۳۸ بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقارّ العمل في المستوى الاحترازي الأخضر وفق شروط، ومنها أن لا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة 25٪ من موظفي الجهة، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.

وجاء تقسيم حضور الموظفين لمقارّ العمل خلال رمضان، على ثلاث مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تكون أوقات العمل في شهر رمضان كالتالي:

المجموعة الأولى: 9:30 - 2:30.

المجموعة الثانية: 10:30 - 15:30

والمجموعة الثالثة: 11:30 - 16:30

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,669
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,918

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة