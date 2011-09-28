بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقع البنك اتفاقية تعاون مع مجلس شؤون الأسرة، في مقر ديوان الوزارة بمدينة الرياض، لدعم مشاريع المرأة. وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والأمين العام للمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري. وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق (مبادرة تالة المرأة) بالشراكة بين الجهتين لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من دور بنك التنمية الاجتماعية في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد من خلال حزمة من المنتجات التمويلية الاجتماعية والبرامج والخدمات غير المالية التي تساهم في تمكين المواطنين بهدف تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات، ورغبة مجلس شؤون الأسرة بإطلاق مبادرة تالة المرأة من خلال لجنة المرأة التي تتبني المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين المرأة ونشر الوعي بحقوق المرأة ودورها التنموي وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20% إلى 30%، ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. ويقدم بنك التنمية الاجتماعية دعمه وتمكينه للمرأة بمختلف المنتجات والنشاطات، حيث تم تمويل (55000) مستفيدة ما بين (2018 وحتى 2020) بقيمة تجاوزت الـ (850) مليون ريال، وشهد هذا الدعم نمواً بنسبة 400%، كما تم في عام 2019م إطلاق منتج النقل التشاركي للنساء لأول مرة استفاد منه ما يزيد على (106) مستفيدات حتى الآن حصلن على سيارات وسجلن بتطبيقات النقل المختلفة عبر الهواتف الذكية بقيمة قاربت الـ (10) ملايين ريال، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل ما يزيد على (40) ألف مستفيدة.

اتفاقية بين "بنك التنمية الاجتماعية" و"شؤون الأسرة" لدعم مشاريع المرأة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-28 بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقع البنك اتفاقية تعاون مع مجلس شؤون الأسرة، في مقر ديوان الوزارة بمدينة الرياض، لدعم مشاريع المرأة.



وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والأمين العام للمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.



وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق (مبادرة تالة المرأة) بالشراكة بين الجهتين لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات.



وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من دور بنك التنمية الاجتماعية في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد من خلال حزمة من المنتجات التمويلية الاجتماعية والبرامج والخدمات غير المالية التي تساهم في تمكين المواطنين بهدف تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات، ورغبة مجلس شؤون الأسرة بإطلاق مبادرة تالة المرأة من خلال لجنة المرأة التي تتبني المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين المرأة ونشر الوعي بحقوق المرأة ودورها التنموي وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20% إلى 30%، ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.



ويقدم بنك التنمية الاجتماعية دعمه وتمكينه للمرأة بمختلف المنتجات والنشاطات، حيث تم تمويل (55000) مستفيدة ما بين (2018 وحتى 2020) بقيمة تجاوزت الـ (850) مليون ريال، وشهد هذا الدعم نمواً بنسبة 400%، كما تم في عام 2019م إطلاق منتج النقل التشاركي للنساء لأول مرة استفاد منه ما يزيد على (106) مستفيدات حتى الآن حصلن على سيارات وسجلن بتطبيقات النقل المختلفة عبر الهواتف الذكية بقيمة قاربت الـ (10) ملايين ريال، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل ما يزيد على (40) ألف مستفيدة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 02:02 PM

اتفاقية بين "بنك التنمية الاجتماعية" و"شؤون الأسرة" لدعم مشاريع المرأة لتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين على إطلاق المشاريع التنموية





A A A





2 مشاركة

بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقع البنك اتفاقية تعاون مع مجلس شؤون الأسرة، في مقر ديوان الوزارة بمدينة الرياض، لدعم مشاريع المرأة.



وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والأمين العام للمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.



وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق (مبادرة تالة المرأة) بالشراكة بين الجهتين لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات.



وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من دور بنك التنمية الاجتماعية في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد من خلال حزمة من المنتجات التمويلية الاجتماعية والبرامج والخدمات غير المالية التي تساهم في تمكين المواطنين بهدف تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات، ورغبة مجلس شؤون الأسرة بإطلاق مبادرة تالة المرأة من خلال لجنة المرأة التي تتبني المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين المرأة ونشر الوعي بحقوق المرأة ودورها التنموي وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20% إلى 30%، ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.



ويقدم بنك التنمية الاجتماعية دعمه وتمكينه للمرأة بمختلف المنتجات والنشاطات، حيث تم تمويل (55000) مستفيدة ما بين (2018 وحتى 2020) بقيمة تجاوزت الـ (850) مليون ريال، وشهد هذا الدعم نمواً بنسبة 400%، كما تم في عام 2019م إطلاق منتج النقل التشاركي للنساء لأول مرة استفاد منه ما يزيد على (106) مستفيدات حتى الآن حصلن على سيارات وسجلن بتطبيقات النقل المختلفة عبر الهواتف الذكية بقيمة قاربت الـ (10) ملايين ريال، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل ما يزيد على (40) ألف مستفيدة.