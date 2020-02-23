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"التعليم" تدشّن المرحلة الثالثة لـ"التطوير المهني" لتدريب معلمات وقائدات الصفوف المبكرة

يستهدف ٣٩ ألف متدربة لإحداث التوافق بين مرحلتيْ رياض الأطفال والصفوف الأولية

يدشن المركز الوطني المهني التعليمي بوزارة التعليم، المرحلة الثالثة لمشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، ويستمر حتى يوم الخميس ١٠/ ٧/ ١٤٤١.

ويستهدف البرنامج "التقويم من أجل التعلم" في مرحلة الطفولة المبكرة، ٣٩ ألف معلمة وقائدة ومشرفة وموظفة خدمات في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى المملكة في جميع مراحله.

وأشار المشرف العام على المركز الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، إلى أن هذا المشروع مهم في المرحلة القادمة للمواءمة بين مرحلتيْ رياض الأطفال والصفوف الأولية؛ لإحداث التوافق بينهما في المعايير والممارسات الإنمائية للفئة العمرية من 3 إلى ٦ سنوات.

المركز الوطني المهني التعليمي وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تدشّن المرحلة الثالثة لـ"التطوير المهني" لتدريب معلمات وقائدات الصفوف المبكرة
سبق

يدشن المركز الوطني المهني التعليمي بوزارة التعليم، المرحلة الثالثة لمشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، ويستمر حتى يوم الخميس ١٠/ ٧/ ١٤٤١.

ويستهدف البرنامج "التقويم من أجل التعلم" في مرحلة الطفولة المبكرة، ٣٩ ألف معلمة وقائدة ومشرفة وموظفة خدمات في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى المملكة في جميع مراحله.

وأشار المشرف العام على المركز الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، إلى أن هذا المشروع مهم في المرحلة القادمة للمواءمة بين مرحلتيْ رياض الأطفال والصفوف الأولية؛ لإحداث التوافق بينهما في المعايير والممارسات الإنمائية للفئة العمرية من 3 إلى ٦ سنوات.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:00 AM

"التعليم" تدشّن المرحلة الثالثة لـ"التطوير المهني" لتدريب معلمات وقائدات الصفوف المبكرة

يستهدف ٣٩ ألف متدربة لإحداث التوافق بين مرحلتيْ رياض الأطفال والصفوف الأولية

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فلاح الجوفان - الرياض
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يدشن المركز الوطني المهني التعليمي بوزارة التعليم، المرحلة الثالثة لمشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، ويستمر حتى يوم الخميس ١٠/ ٧/ ١٤٤١.

ويستهدف البرنامج "التقويم من أجل التعلم" في مرحلة الطفولة المبكرة، ٣٩ ألف معلمة وقائدة ومشرفة وموظفة خدمات في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى المملكة في جميع مراحله.

وأشار المشرف العام على المركز الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، إلى أن هذا المشروع مهم في المرحلة القادمة للمواءمة بين مرحلتيْ رياض الأطفال والصفوف الأولية؛ لإحداث التوافق بينهما في المعايير والممارسات الإنمائية للفئة العمرية من 3 إلى ٦ سنوات.

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