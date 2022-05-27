وأوضحت مصادر "سبق" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية .

نفت مصادر لـ"سبق" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام .

مصادر "سبق": لا صحة لشائعة فيديو السيدة التي ترتدي إحرامًا داخل الحرم هادي العصيمي سبق 2019-05-27 نفت مصادر لـ"سبق" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام . وأوضحت مصادر "سبق" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية .

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 08:40 PM

اخر تعديل 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 10:21 PM

مصادر "سبق": لا صحة لشائعة فيديو السيدة التي ترتدي إحرامًا داخل الحرم قالت: القوة الخاصة اشتبهت به وتبين أنه معتمر آسيوي في العقد الخامس من العمر





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نفت مصادر لـ"سبق" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام .

وأوضحت مصادر "سبق" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية .