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الجزائر.. محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الكسب غير المشروع

"أويحيى" مَثُل أمام المحكمة العليا اليوم

أفاد تلفزيون النهار بأن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مَثُل أمام المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، وفقِا لـ"رويترز".

و"أويحيى" هو أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد، منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجّون بالفاسدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجزائر.. محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الكسب غير المشروع
سبق

أفاد تلفزيون النهار بأن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مَثُل أمام المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، وفقِا لـ"رويترز".

و"أويحيى" هو أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد، منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجّون بالفاسدة.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
05:46 PM

الجزائر.. محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الكسب غير المشروع

"أويحيى" مَثُل أمام المحكمة العليا اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد تلفزيون النهار بأن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مَثُل أمام المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، وفقِا لـ"رويترز".

و"أويحيى" هو أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد، منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجّون بالفاسدة.

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