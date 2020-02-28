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"الحريري" يستعد لموسم السعودية بصفقتين عالميتين

بهدف رفع مستوى جودة الخيل المشاركة في السباقات

نفذ مالك الإسطبل العالمي شرف الحريري، صفقتي "الجواد الأمريكي billy batts، والبطل الفرنسي called to the bar" من أجل تمثيل المملكة في موسم الأبطال، عبر أمسية كأس السعودية، ورفع مستوى جودة الخيل المشاركة في السباقات وفق المعايير العالمية.

وأشاد "الحريري" بالدعم الحكومي لرياضة الخيل والفروسية، التي تعد جزءاً من ثقافة وموروث إنسان الجزيرة العربية بصورة عامة.

وقد بدأت مشاركات الإسطبل العالمي في عام 1433 وحقق العديد من البطولات والانتصارات المهمة؛ مثل كأس الملك عبدالله "الفئة الأولى"، وكأس الحرس الوطني "الفئة الثالثة"، ومن المقرر أن يعزز هذه المشاركات بفعالية في موسم السعودية عبر أربعة أشواط .

مالك الإسطبل العالمي شرف الحريري موسم الأبطال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحريري" يستعد لموسم السعودية بصفقتين عالميتين
سبق

نفذ مالك الإسطبل العالمي شرف الحريري، صفقتي "الجواد الأمريكي billy batts، والبطل الفرنسي called to the bar" من أجل تمثيل المملكة في موسم الأبطال، عبر أمسية كأس السعودية، ورفع مستوى جودة الخيل المشاركة في السباقات وفق المعايير العالمية.

وأشاد "الحريري" بالدعم الحكومي لرياضة الخيل والفروسية، التي تعد جزءاً من ثقافة وموروث إنسان الجزيرة العربية بصورة عامة.

وقد بدأت مشاركات الإسطبل العالمي في عام 1433 وحقق العديد من البطولات والانتصارات المهمة؛ مثل كأس الملك عبدالله "الفئة الأولى"، وكأس الحرس الوطني "الفئة الثالثة"، ومن المقرر أن يعزز هذه المشاركات بفعالية في موسم السعودية عبر أربعة أشواط .

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
05:18 PM

"الحريري" يستعد لموسم السعودية بصفقتين عالميتين

بهدف رفع مستوى جودة الخيل المشاركة في السباقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ مالك الإسطبل العالمي شرف الحريري، صفقتي "الجواد الأمريكي billy batts، والبطل الفرنسي called to the bar" من أجل تمثيل المملكة في موسم الأبطال، عبر أمسية كأس السعودية، ورفع مستوى جودة الخيل المشاركة في السباقات وفق المعايير العالمية.

وأشاد "الحريري" بالدعم الحكومي لرياضة الخيل والفروسية، التي تعد جزءاً من ثقافة وموروث إنسان الجزيرة العربية بصورة عامة.

وقد بدأت مشاركات الإسطبل العالمي في عام 1433 وحقق العديد من البطولات والانتصارات المهمة؛ مثل كأس الملك عبدالله "الفئة الأولى"، وكأس الحرس الوطني "الفئة الثالثة"، ومن المقرر أن يعزز هذه المشاركات بفعالية في موسم السعودية عبر أربعة أشواط .

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