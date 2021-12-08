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"عبدالله السبيعي الخيرية" ترعى فعاليات المعرض الأول للتطوع

ضمن مساعيها للإسهام في الوصول لمليون متطوع بحلول 2030

رعت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، المعرض الاول للتطوع في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار شراكة المؤسسة مع الوزارة.

جاء ذلك ضمن مساعي ‫المؤسسة للإسهام في الوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030، وتفاعلاً مع اليوم العالمي للتطوع.

وأُقيم على هامش المعرض لقاءٌ اجتمع فيه وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقدرات الرقمية والمحتوى المهندس فارس الصقعبي، مع الجمعيات الأهلية التقنية، لبحث سبل تفعيل التطوع في القطاع التقني.

يُشار إلى أنه حضر المعرض أكثر من ٨٠٠ زائر وزائرة، تعرّفوا فيه على الجمعيات التقنية السعودية.

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"عبدالله السبيعي الخيرية" ترعى فعاليات المعرض الأول للتطوع
سبق

رعت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، المعرض الاول للتطوع في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار شراكة المؤسسة مع الوزارة.

جاء ذلك ضمن مساعي ‫المؤسسة للإسهام في الوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030، وتفاعلاً مع اليوم العالمي للتطوع.

وأُقيم على هامش المعرض لقاءٌ اجتمع فيه وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقدرات الرقمية والمحتوى المهندس فارس الصقعبي، مع الجمعيات الأهلية التقنية، لبحث سبل تفعيل التطوع في القطاع التقني.

يُشار إلى أنه حضر المعرض أكثر من ٨٠٠ زائر وزائرة، تعرّفوا فيه على الجمعيات التقنية السعودية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
10:59 AM

"عبدالله السبيعي الخيرية" ترعى فعاليات المعرض الأول للتطوع

ضمن مساعيها للإسهام في الوصول لمليون متطوع بحلول 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، المعرض الاول للتطوع في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار شراكة المؤسسة مع الوزارة.

جاء ذلك ضمن مساعي ‫المؤسسة للإسهام في الوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030، وتفاعلاً مع اليوم العالمي للتطوع.

وأُقيم على هامش المعرض لقاءٌ اجتمع فيه وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقدرات الرقمية والمحتوى المهندس فارس الصقعبي، مع الجمعيات الأهلية التقنية، لبحث سبل تفعيل التطوع في القطاع التقني.

يُشار إلى أنه حضر المعرض أكثر من ٨٠٠ زائر وزائرة، تعرّفوا فيه على الجمعيات التقنية السعودية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,320
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,606
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,365

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