"عبدالله السبيعي الخيرية" ترعى فعاليات المعرض الأول للتطوع

ضمن مساعيها للإسهام في الوصول لمليون متطوع بحلول 2030

رعت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، المعرض الاول للتطوع في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار شراكة المؤسسة مع الوزارة.

جاء ذلك ضمن مساعي ‫المؤسسة للإسهام في الوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030، وتفاعلاً مع اليوم العالمي للتطوع.

وأُقيم على هامش المعرض لقاءٌ اجتمع فيه وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقدرات الرقمية والمحتوى المهندس فارس الصقعبي، مع الجمعيات الأهلية التقنية، لبحث سبل تفعيل التطوع في القطاع التقني.

يُشار إلى أنه حضر المعرض أكثر من ٨٠٠ زائر وزائرة، تعرّفوا فيه على الجمعيات التقنية السعودية.