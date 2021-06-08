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"الشورى" يطالب إحدى الهيئات ببذل الجهود لزيادة الإيرادات للصرف على المشاريع

المجلس أصدر في جلسة اليوم قراراً بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة الآن، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

من ناحية أخرى، قال المجلس: يجب على الهيئة الملكية للجبيل وينبع التوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها، وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.

وأضاف: يجب على الهيئة التنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.

وأردف "الشورى": على الهيئة الملكية للجبيل وينبع بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توافر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاج إليها المشاريع الاستثمارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب إحدى الهيئات ببذل الجهود لزيادة الإيرادات للصرف على المشاريع
سبق

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة الآن، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

من ناحية أخرى، قال المجلس: يجب على الهيئة الملكية للجبيل وينبع التوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها، وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.

وأضاف: يجب على الهيئة التنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.

وأردف "الشورى": على الهيئة الملكية للجبيل وينبع بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توافر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاج إليها المشاريع الاستثمارية.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:28 PM

"الشورى" يطالب إحدى الهيئات ببذل الجهود لزيادة الإيرادات للصرف على المشاريع

المجلس أصدر في جلسة اليوم قراراً بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة الآن، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

من ناحية أخرى، قال المجلس: يجب على الهيئة الملكية للجبيل وينبع التوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها، وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.

وأضاف: يجب على الهيئة التنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.

وأردف "الشورى": على الهيئة الملكية للجبيل وينبع بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توافر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاج إليها المشاريع الاستثمارية.

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