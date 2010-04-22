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"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العنف الأسري" يباشر ويرصد فتاة معنَّفة من أخيها بأبها

جارٍ المتابعة مع الجهات لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء

‬كشف مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنفة بأبها.

وأوضح المركز عبر "تويتر" قائلاً: ‏إشارة لما يتم تداوله حول تعرض فتاة للعنف من قبل أخيها، نوضح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بأبها.

وأضاف: جارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العنف الأسري" يباشر ويرصد فتاة معنَّفة من أخيها بأبها
سبق

‬كشف مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنفة بأبها.

وأوضح المركز عبر "تويتر" قائلاً: ‏إشارة لما يتم تداوله حول تعرض فتاة للعنف من قبل أخيها، نوضح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بأبها.

وأضاف: جارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
03:26 PM

"العنف الأسري" يباشر ويرصد فتاة معنَّفة من أخيها بأبها

جارٍ المتابعة مع الجهات لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
3,421

‬كشف مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنفة بأبها.

وأوضح المركز عبر "تويتر" قائلاً: ‏إشارة لما يتم تداوله حول تعرض فتاة للعنف من قبل أخيها، نوضح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بأبها.

وأضاف: جارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

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