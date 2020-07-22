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"العمر" يوقع عقد استثمار ملعب الجامعة مع شركة الوسائل السعودية

وقع رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم بقاعة التشريفات بالجامعة، عقداً استثمارياً للملعب الرياضي ( ملعب جامعة الملك سعود) مع شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان لمدة عشر سنوات، تبدأ بعد انتهاء العقد الحالي وبعد إجراءات استلام الموقع.

ويعد ملعب الجامعة تحفة معمارية فريدة حيث إنه يحاكي العديد من ملاعب الكرة العالمية فقد روعي في تصميمه أحدث المعايير والمواصفات الدولية، وهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ بدون مضمار، وقد سعت الجامعة من خلال هذ المبادرات النوعية إلى تعزيز المداخيل الاستثمارية للجامعة والاعتماد على ذاتها في تنويع مصادر الدخل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العمر" يوقع عقد استثمار ملعب الجامعة مع شركة الوسائل السعودية
سبق

وقع رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم بقاعة التشريفات بالجامعة، عقداً استثمارياً للملعب الرياضي ( ملعب جامعة الملك سعود) مع شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان لمدة عشر سنوات، تبدأ بعد انتهاء العقد الحالي وبعد إجراءات استلام الموقع.

ويعد ملعب الجامعة تحفة معمارية فريدة حيث إنه يحاكي العديد من ملاعب الكرة العالمية فقد روعي في تصميمه أحدث المعايير والمواصفات الدولية، وهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ بدون مضمار، وقد سعت الجامعة من خلال هذ المبادرات النوعية إلى تعزيز المداخيل الاستثمارية للجامعة والاعتماد على ذاتها في تنويع مصادر الدخل.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:06 PM

"العمر" يوقع عقد استثمار ملعب الجامعة مع شركة الوسائل السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم بقاعة التشريفات بالجامعة، عقداً استثمارياً للملعب الرياضي ( ملعب جامعة الملك سعود) مع شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان لمدة عشر سنوات، تبدأ بعد انتهاء العقد الحالي وبعد إجراءات استلام الموقع.

ويعد ملعب الجامعة تحفة معمارية فريدة حيث إنه يحاكي العديد من ملاعب الكرة العالمية فقد روعي في تصميمه أحدث المعايير والمواصفات الدولية، وهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ بدون مضمار، وقد سعت الجامعة من خلال هذ المبادرات النوعية إلى تعزيز المداخيل الاستثمارية للجامعة والاعتماد على ذاتها في تنويع مصادر الدخل.

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