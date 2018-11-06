بعد إحرازه هدفين في مرمى الاتفاق.. "قوميز" يتربع على القمة

"جوانكا" الاتفاق يلاحقه.. وأربعة لديهم خمسة أهداف

انفرد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الفرنسي "قوميز " بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أحرز مساء اليوم هدفين في مرمى الاتفاق، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري، والتي انتهت هلالية برباعية مقابل هدف وحيد.

وكانت العارضة الاتفاقية قد حرمت "قوميز " من تسجيل (الهاتريك) في اللقاء، وبالتالي رفع اللاعب رصيده إلى 7 أهداف، يليه لاعب الاتفاق "كريستيان جوانكا " برصيد ستة أهداف، ومن ثم يأتي اللاعبون (روجيرو من الفيصلي، دجانيني والسومة من الأهلي وليندر من التعاون) برصيد خمسة أهداف لكل لاعب.