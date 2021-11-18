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تجاوباً مع "سبق".. تغطية سلك الكهرباء المكشوف بالروضة الأولى بالقوز

فيما عبر أولياء الأمور عن شكرهم لمدير التعليم على تفاعله

تجاوبت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة سريعاً مع ما نشرته صحيفة “سبق” بعنوان “أولياء أمور روضة القوز الأولى: سلك كهربائي مكشوف يهدد حياة أبنائنا.

جاء هذا بعدما بعثت “سبق” استفسارها للمتحدث الإعلامي لتعليم المحافظة والذي قام بدوره بالاستفسار من الجهة المعنية التابعة لها الروضة والتأكد من شكوى أولياء الأمور والبحث لإيجاد حل سريع من أجل تغطية السلك المكشوف وإنهاء المخاوف التي يعيشها أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأكد المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة محمد شار المرحبي لـ "سبق" بقوله إنه تمت المعالجة مبكراً عند ورود البلاغ مباشرة، مضيفاً أن السلك معزول في الأصل.

وكانت “سبق” قد سلطت الضوء على شكوى أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة الأولى بالقوز التابعة لتعليم محافظة القنفذة وذلك بسبب سلك كهربائي مكشوف داخل مبنى الروضة، وقد يعرض هذا السلك أحد الأطفال الذين يدرسون بالروضة لخطر الصعق الكهربائي.

هذا وقد أشاد الأهالي بدور “سبق” في رفع شكواهم وإيصالها للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل مسؤولي التعليم في فترة قصيرة جداً، مثمنين هذا التفاعل السريع.

من جانبهم قدم الأهالي شكرهم وتقديرهم عبر “سبق” لتعليم القنفذة ولمديرها الدكتور محمد الزاحمي على هذا التفاعل، مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن”.

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تجاوباً مع "سبق".. تغطية سلك الكهرباء المكشوف بالروضة الأولى بالقوز
سبق

تجاوبت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة سريعاً مع ما نشرته صحيفة “سبق” بعنوان “أولياء أمور روضة القوز الأولى: سلك كهربائي مكشوف يهدد حياة أبنائنا.

جاء هذا بعدما بعثت “سبق” استفسارها للمتحدث الإعلامي لتعليم المحافظة والذي قام بدوره بالاستفسار من الجهة المعنية التابعة لها الروضة والتأكد من شكوى أولياء الأمور والبحث لإيجاد حل سريع من أجل تغطية السلك المكشوف وإنهاء المخاوف التي يعيشها أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأكد المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة محمد شار المرحبي لـ "سبق" بقوله إنه تمت المعالجة مبكراً عند ورود البلاغ مباشرة، مضيفاً أن السلك معزول في الأصل.

وكانت “سبق” قد سلطت الضوء على شكوى أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة الأولى بالقوز التابعة لتعليم محافظة القنفذة وذلك بسبب سلك كهربائي مكشوف داخل مبنى الروضة، وقد يعرض هذا السلك أحد الأطفال الذين يدرسون بالروضة لخطر الصعق الكهربائي.

هذا وقد أشاد الأهالي بدور “سبق” في رفع شكواهم وإيصالها للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل مسؤولي التعليم في فترة قصيرة جداً، مثمنين هذا التفاعل السريع.

من جانبهم قدم الأهالي شكرهم وتقديرهم عبر “سبق” لتعليم القنفذة ولمديرها الدكتور محمد الزاحمي على هذا التفاعل، مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن”.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
07:41 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
08:16 PM

تجاوباً مع "سبق".. تغطية سلك الكهرباء المكشوف بالروضة الأولى بالقوز

فيما عبر أولياء الأمور عن شكرهم لمدير التعليم على تفاعله

A A A
علي السحاري - القنفذة
3
1,234

تجاوبت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة سريعاً مع ما نشرته صحيفة “سبق” بعنوان “أولياء أمور روضة القوز الأولى: سلك كهربائي مكشوف يهدد حياة أبنائنا.

جاء هذا بعدما بعثت “سبق” استفسارها للمتحدث الإعلامي لتعليم المحافظة والذي قام بدوره بالاستفسار من الجهة المعنية التابعة لها الروضة والتأكد من شكوى أولياء الأمور والبحث لإيجاد حل سريع من أجل تغطية السلك المكشوف وإنهاء المخاوف التي يعيشها أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأكد المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة محمد شار المرحبي لـ "سبق" بقوله إنه تمت المعالجة مبكراً عند ورود البلاغ مباشرة، مضيفاً أن السلك معزول في الأصل.

وكانت “سبق” قد سلطت الضوء على شكوى أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة الأولى بالقوز التابعة لتعليم محافظة القنفذة وذلك بسبب سلك كهربائي مكشوف داخل مبنى الروضة، وقد يعرض هذا السلك أحد الأطفال الذين يدرسون بالروضة لخطر الصعق الكهربائي.

هذا وقد أشاد الأهالي بدور “سبق” في رفع شكواهم وإيصالها للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل مسؤولي التعليم في فترة قصيرة جداً، مثمنين هذا التفاعل السريع.

من جانبهم قدم الأهالي شكرهم وتقديرهم عبر “سبق” لتعليم القنفذة ولمديرها الدكتور محمد الزاحمي على هذا التفاعل، مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن”.

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