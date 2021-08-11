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ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من 2020

إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة وصل إلى 3,4 مليون حاوية

بلغت أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال النصف الأول لعام 2020م، 149 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 3,4 مليون حاوية والقادمة عبر 5,959 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الفترة نفسها زيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 4.23 في المائة، بواقع 1,1 مليون حاوية، كما حققت زيادة في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 17 في المائة، بواقع 14 مليون طن.

وشمل هذا النمو في أداء الموانئ السعودية خلال النصف الأول لعام 2020 أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة 17 في المائة بواقع 395 ألف سيارة، فيما بلغ عدد المواشي 1,4 مليون رأس من الماشية.


وعملت الهيئة العامة للموانئ منذ بداية جائحة كورونا المستجد على تنفيذ سلسلة من الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، لضمان جودة وفعالية الأداء واستمرارية الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار، مما أسهم في توفير سلاسل الإمداد وضمان وفرة المخزون الغذائي والاستهلاكي وتدفقها إلى الأسواق.

وتسعى "موانئ" إلى الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتيسير ودعم عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية ومبادراتها الطموحة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أداء عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية، من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية.

الهيئة العامة للموانئ الموانئ السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من 2020
سبق

بلغت أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال النصف الأول لعام 2020م، 149 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 3,4 مليون حاوية والقادمة عبر 5,959 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الفترة نفسها زيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 4.23 في المائة، بواقع 1,1 مليون حاوية، كما حققت زيادة في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 17 في المائة، بواقع 14 مليون طن.

وشمل هذا النمو في أداء الموانئ السعودية خلال النصف الأول لعام 2020 أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة 17 في المائة بواقع 395 ألف سيارة، فيما بلغ عدد المواشي 1,4 مليون رأس من الماشية.


وعملت الهيئة العامة للموانئ منذ بداية جائحة كورونا المستجد على تنفيذ سلسلة من الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، لضمان جودة وفعالية الأداء واستمرارية الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار، مما أسهم في توفير سلاسل الإمداد وضمان وفرة المخزون الغذائي والاستهلاكي وتدفقها إلى الأسواق.

وتسعى "موانئ" إلى الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتيسير ودعم عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية ومبادراتها الطموحة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أداء عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية، من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:41 PM

ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من 2020

إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة وصل إلى 3,4 مليون حاوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال النصف الأول لعام 2020م، 149 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 3,4 مليون حاوية والقادمة عبر 5,959 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الفترة نفسها زيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 4.23 في المائة، بواقع 1,1 مليون حاوية، كما حققت زيادة في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 17 في المائة، بواقع 14 مليون طن.

وشمل هذا النمو في أداء الموانئ السعودية خلال النصف الأول لعام 2020 أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة 17 في المائة بواقع 395 ألف سيارة، فيما بلغ عدد المواشي 1,4 مليون رأس من الماشية.


وعملت الهيئة العامة للموانئ منذ بداية جائحة كورونا المستجد على تنفيذ سلسلة من الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، لضمان جودة وفعالية الأداء واستمرارية الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار، مما أسهم في توفير سلاسل الإمداد وضمان وفرة المخزون الغذائي والاستهلاكي وتدفقها إلى الأسواق.

وتسعى "موانئ" إلى الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتيسير ودعم عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية ومبادراتها الطموحة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أداء عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية، من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية.

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