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"مستشفى أطفال الطائف".. إجراءات وقائية من "كورونا" والخدمات مستمرة بوضعها الطبيعي

استقبل أكثر من ١٦ ألف حالة خلال فبراير بقسمي الطوارئ والعيادات الخارجية

اتخذ مستشفى الأطفال بالطائف كل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا"، عن طريق الفرز التنفسي والبصري في الطوارئ.

وقدّم المستشفى خدماته العلاجية لأكثر من ١٦ ألف حالة خلال شهر فبراير الماضي ٢٠٢٠م في قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية.

وتم تفعيل الرسائل النصية sms عن طريق برنامج "موعد" للتذكير بمواعيد العيادات والتنويم، ونشر الرسائل التوعوية الصحية عن طريق النظام والشاشات الموجودة داخل المستشفى ومواقع التواصل الخاصة بالمستشفى.

وفي السياق ذاته، تم دعم مركز صحي وسط المدينة بطبيب أطفال للعمل اليومي بالمركز في الفترة المسائية ومباشرة الحالات لديهم.

ويُعد مستشفى الأطفال بالطائف من المستشفيات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة "العلاجية الوقائية، التشخيصية" في كل التخصصات التي تخدم المحافظة والقرى التابعة لها، ويقدم أيضًا الخدمات العلاجية للأطفال ومن ضمنها سرعة عرض النتائج والفحوصات المخبرية.

ويعتبر مستشفى الأطفال بالطائف من المستشفيات المرجعية في المحافظة، ومَعلمًا طبيًّا متخصصًا تم تطويره على أفضل المستويات بعد تطوير بيئة العمل لتقديم الرعاية للأطفال من قِبَل أطباء متمرسين وهي أحد المنشآت الصحية الرائدة في طب الأطفال، لتقديم الخدمات الطبية المميزة التي تراعي مشاعر الأطفال وحالتهم النفسية بوسائل ترفيهية هادفة.

مستشفى الأطفال بالطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مستشفى أطفال الطائف".. إجراءات وقائية من "كورونا" والخدمات مستمرة بوضعها الطبيعي
سبق

اتخذ مستشفى الأطفال بالطائف كل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا"، عن طريق الفرز التنفسي والبصري في الطوارئ.

وقدّم المستشفى خدماته العلاجية لأكثر من ١٦ ألف حالة خلال شهر فبراير الماضي ٢٠٢٠م في قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية.

وتم تفعيل الرسائل النصية sms عن طريق برنامج "موعد" للتذكير بمواعيد العيادات والتنويم، ونشر الرسائل التوعوية الصحية عن طريق النظام والشاشات الموجودة داخل المستشفى ومواقع التواصل الخاصة بالمستشفى.

وفي السياق ذاته، تم دعم مركز صحي وسط المدينة بطبيب أطفال للعمل اليومي بالمركز في الفترة المسائية ومباشرة الحالات لديهم.

ويُعد مستشفى الأطفال بالطائف من المستشفيات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة "العلاجية الوقائية، التشخيصية" في كل التخصصات التي تخدم المحافظة والقرى التابعة لها، ويقدم أيضًا الخدمات العلاجية للأطفال ومن ضمنها سرعة عرض النتائج والفحوصات المخبرية.

ويعتبر مستشفى الأطفال بالطائف من المستشفيات المرجعية في المحافظة، ومَعلمًا طبيًّا متخصصًا تم تطويره على أفضل المستويات بعد تطوير بيئة العمل لتقديم الرعاية للأطفال من قِبَل أطباء متمرسين وهي أحد المنشآت الصحية الرائدة في طب الأطفال، لتقديم الخدمات الطبية المميزة التي تراعي مشاعر الأطفال وحالتهم النفسية بوسائل ترفيهية هادفة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:05 PM

"مستشفى أطفال الطائف".. إجراءات وقائية من "كورونا" والخدمات مستمرة بوضعها الطبيعي

استقبل أكثر من ١٦ ألف حالة خلال فبراير بقسمي الطوارئ والعيادات الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اتخذ مستشفى الأطفال بالطائف كل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا"، عن طريق الفرز التنفسي والبصري في الطوارئ.

وقدّم المستشفى خدماته العلاجية لأكثر من ١٦ ألف حالة خلال شهر فبراير الماضي ٢٠٢٠م في قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية.

وتم تفعيل الرسائل النصية sms عن طريق برنامج "موعد" للتذكير بمواعيد العيادات والتنويم، ونشر الرسائل التوعوية الصحية عن طريق النظام والشاشات الموجودة داخل المستشفى ومواقع التواصل الخاصة بالمستشفى.

وفي السياق ذاته، تم دعم مركز صحي وسط المدينة بطبيب أطفال للعمل اليومي بالمركز في الفترة المسائية ومباشرة الحالات لديهم.

ويُعد مستشفى الأطفال بالطائف من المستشفيات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة "العلاجية الوقائية، التشخيصية" في كل التخصصات التي تخدم المحافظة والقرى التابعة لها، ويقدم أيضًا الخدمات العلاجية للأطفال ومن ضمنها سرعة عرض النتائج والفحوصات المخبرية.

ويعتبر مستشفى الأطفال بالطائف من المستشفيات المرجعية في المحافظة، ومَعلمًا طبيًّا متخصصًا تم تطويره على أفضل المستويات بعد تطوير بيئة العمل لتقديم الرعاية للأطفال من قِبَل أطباء متمرسين وهي أحد المنشآت الصحية الرائدة في طب الأطفال، لتقديم الخدمات الطبية المميزة التي تراعي مشاعر الأطفال وحالتهم النفسية بوسائل ترفيهية هادفة.

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