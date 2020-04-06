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مدير جامعة شقراء يشكر القيادة على تسهيل عودة المبتعثين لحمايتهم من كورونا

دعا الطلاب إلى المبادرة السريعة والتسجيل بالخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين

رفع الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، مدير جامعة شقراء جزيل الشكر والامتنان، للقيادة الكريمة وعلى رأسهم مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين محمد بن سلمان - حفظهما الله - على مبادرتهم تسهيل إجراءات عودة المواطنين من دول العالم إلى أرض الوطن ممّن تتهددهم مخاطر فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "الأسمري": حرصت القيادة الرشيدة على حماية أبناء الوطن، وعلى سلامة وصحة جميع الطلاب والطالبات المبتعثين وعائلاتهم ومرافقيهم في الخارج، لذا اتخذت هذه التدابير لحمايتهم من هذا الوباء الخطير الذي انتشر سريعًا وجعل العالم في دائرة الخطر، كونه يهدد الصحة مباشرة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف: لقد استشعرت الدولة - حفظها الله - مخاطر وباء كورونا فبادرت بتيسير وتعجيل عودة الراغبين في حماية أنفسهم والمرافقين لهم من هذا الوباء الخطير، حيث وفرت القيادة مشكورة جميع الإمكانات الطبية والرعاية الصحية، وسهلت النواحي الإجرائية وترتيبات العودة، وكل ما يضمن سلامتهم حتى وصولهم لأرض الوطن على أفضل حال.

ودعا "الأسمري" الطلاب والطالبات من المبتعثين والمرافقين الراغبين في المغادرة والعودة إلى أرض الوطن البدء في المبادرة السريعة والتسجيل في الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين، والتعاون مع وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية عبر التواصل على الرقم الموحد (920033334)، مشيرًا إلى أن التعامل سيكون مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا لتحديد مواعيد السفر.

وتابع: ستكون الأولوية للمواطنين الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وقد أشارت وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الصحة، إلى إجراءات صحية حين العودة للعزل الصحي من أجل حماية الجميع.

وفي ختام تصريحه توجّه الدكتور الأسمري بالدعاء إلى الله العلي القدير بعودة آمنة للمبتعثين والمبتعثات لأرض الوطن، وأن يبعد المخاطر عن بلادنا الغالية، ويحفظ لنا قيادتنا ويرعاها.

فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير جامعة شقراء يشكر القيادة على تسهيل عودة المبتعثين لحمايتهم من كورونا
سبق

رفع الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، مدير جامعة شقراء جزيل الشكر والامتنان، للقيادة الكريمة وعلى رأسهم مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين محمد بن سلمان - حفظهما الله - على مبادرتهم تسهيل إجراءات عودة المواطنين من دول العالم إلى أرض الوطن ممّن تتهددهم مخاطر فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "الأسمري": حرصت القيادة الرشيدة على حماية أبناء الوطن، وعلى سلامة وصحة جميع الطلاب والطالبات المبتعثين وعائلاتهم ومرافقيهم في الخارج، لذا اتخذت هذه التدابير لحمايتهم من هذا الوباء الخطير الذي انتشر سريعًا وجعل العالم في دائرة الخطر، كونه يهدد الصحة مباشرة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف: لقد استشعرت الدولة - حفظها الله - مخاطر وباء كورونا فبادرت بتيسير وتعجيل عودة الراغبين في حماية أنفسهم والمرافقين لهم من هذا الوباء الخطير، حيث وفرت القيادة مشكورة جميع الإمكانات الطبية والرعاية الصحية، وسهلت النواحي الإجرائية وترتيبات العودة، وكل ما يضمن سلامتهم حتى وصولهم لأرض الوطن على أفضل حال.

ودعا "الأسمري" الطلاب والطالبات من المبتعثين والمرافقين الراغبين في المغادرة والعودة إلى أرض الوطن البدء في المبادرة السريعة والتسجيل في الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين، والتعاون مع وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية عبر التواصل على الرقم الموحد (920033334)، مشيرًا إلى أن التعامل سيكون مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا لتحديد مواعيد السفر.

وتابع: ستكون الأولوية للمواطنين الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وقد أشارت وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الصحة، إلى إجراءات صحية حين العودة للعزل الصحي من أجل حماية الجميع.

وفي ختام تصريحه توجّه الدكتور الأسمري بالدعاء إلى الله العلي القدير بعودة آمنة للمبتعثين والمبتعثات لأرض الوطن، وأن يبعد المخاطر عن بلادنا الغالية، ويحفظ لنا قيادتنا ويرعاها.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:25 PM

مدير جامعة شقراء يشكر القيادة على تسهيل عودة المبتعثين لحمايتهم من كورونا

دعا الطلاب إلى المبادرة السريعة والتسجيل بالخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رفع الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، مدير جامعة شقراء جزيل الشكر والامتنان، للقيادة الكريمة وعلى رأسهم مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين محمد بن سلمان - حفظهما الله - على مبادرتهم تسهيل إجراءات عودة المواطنين من دول العالم إلى أرض الوطن ممّن تتهددهم مخاطر فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "الأسمري": حرصت القيادة الرشيدة على حماية أبناء الوطن، وعلى سلامة وصحة جميع الطلاب والطالبات المبتعثين وعائلاتهم ومرافقيهم في الخارج، لذا اتخذت هذه التدابير لحمايتهم من هذا الوباء الخطير الذي انتشر سريعًا وجعل العالم في دائرة الخطر، كونه يهدد الصحة مباشرة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف: لقد استشعرت الدولة - حفظها الله - مخاطر وباء كورونا فبادرت بتيسير وتعجيل عودة الراغبين في حماية أنفسهم والمرافقين لهم من هذا الوباء الخطير، حيث وفرت القيادة مشكورة جميع الإمكانات الطبية والرعاية الصحية، وسهلت النواحي الإجرائية وترتيبات العودة، وكل ما يضمن سلامتهم حتى وصولهم لأرض الوطن على أفضل حال.

ودعا "الأسمري" الطلاب والطالبات من المبتعثين والمرافقين الراغبين في المغادرة والعودة إلى أرض الوطن البدء في المبادرة السريعة والتسجيل في الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين، والتعاون مع وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية عبر التواصل على الرقم الموحد (920033334)، مشيرًا إلى أن التعامل سيكون مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا لتحديد مواعيد السفر.

وتابع: ستكون الأولوية للمواطنين الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وقد أشارت وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الصحة، إلى إجراءات صحية حين العودة للعزل الصحي من أجل حماية الجميع.

وفي ختام تصريحه توجّه الدكتور الأسمري بالدعاء إلى الله العلي القدير بعودة آمنة للمبتعثين والمبتعثات لأرض الوطن، وأن يبعد المخاطر عن بلادنا الغالية، ويحفظ لنا قيادتنا ويرعاها.

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