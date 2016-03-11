النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. مركز حي الشرائع يعقد اجتماعه الأول ويوزع مهام أعضائه

"الثقفي" طالَبَ بتنويع الأنشطة والبرامج لتحقيق تطلعات الأهالي

عقد مجلس إدارة مركز حي الشرائع، مساء أمس، اجتماعه الأول في دورته الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي وحضور نائب الرئيس محمد برناوي، والمدير التنفيذي صالح الزهراني وأعضاء المجلس.

ورحّب رئيس المجلس في كلمة له بالأعضاء؛ مؤكدًا أهمية تنويع أنشطة وبرامج المركز والمنتدى، بما يواكب رؤية وطموحات جمعية مراكز الأحياء ويحقق تطلعات مجتمع الحي وآمالهم.

واستعرض المجتمعون أهم الإنجازات التي تَحققت خلال الدورة السابقة للمركز، ثم شرع المجلس في توزيع المهام واللجان وإصدار التكليفات لرؤساء اللجان، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة المركز المنبثقة من الخطة العامة وأهم البرامج والأنشطة التي سيعمل المركز على تحقيقها من خلال اللجان المتفرعة، تلبية لاحتياجات المجتمع التابع لمركز الحي.

مركز حي الشرائع بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكة.. مركز حي الشرائع يعقد اجتماعه الأول ويوزع مهام أعضائه
سبق

عقد مجلس إدارة مركز حي الشرائع، مساء أمس، اجتماعه الأول في دورته الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي وحضور نائب الرئيس محمد برناوي، والمدير التنفيذي صالح الزهراني وأعضاء المجلس.

ورحّب رئيس المجلس في كلمة له بالأعضاء؛ مؤكدًا أهمية تنويع أنشطة وبرامج المركز والمنتدى، بما يواكب رؤية وطموحات جمعية مراكز الأحياء ويحقق تطلعات مجتمع الحي وآمالهم.

واستعرض المجتمعون أهم الإنجازات التي تَحققت خلال الدورة السابقة للمركز، ثم شرع المجلس في توزيع المهام واللجان وإصدار التكليفات لرؤساء اللجان، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة المركز المنبثقة من الخطة العامة وأهم البرامج والأنشطة التي سيعمل المركز على تحقيقها من خلال اللجان المتفرعة، تلبية لاحتياجات المجتمع التابع لمركز الحي.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:47 AM

مكة.. مركز حي الشرائع يعقد اجتماعه الأول ويوزع مهام أعضائه

"الثقفي" طالَبَ بتنويع الأنشطة والبرامج لتحقيق تطلعات الأهالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
381

عقد مجلس إدارة مركز حي الشرائع، مساء أمس، اجتماعه الأول في دورته الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي وحضور نائب الرئيس محمد برناوي، والمدير التنفيذي صالح الزهراني وأعضاء المجلس.

ورحّب رئيس المجلس في كلمة له بالأعضاء؛ مؤكدًا أهمية تنويع أنشطة وبرامج المركز والمنتدى، بما يواكب رؤية وطموحات جمعية مراكز الأحياء ويحقق تطلعات مجتمع الحي وآمالهم.

واستعرض المجتمعون أهم الإنجازات التي تَحققت خلال الدورة السابقة للمركز، ثم شرع المجلس في توزيع المهام واللجان وإصدار التكليفات لرؤساء اللجان، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة المركز المنبثقة من الخطة العامة وأهم البرامج والأنشطة التي سيعمل المركز على تحقيقها من خلال اللجان المتفرعة، تلبية لاحتياجات المجتمع التابع لمركز الحي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,343
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,311
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,357

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة