"برنت" يرتفع بنسبة 0.78%.. تعرّف على سعر البرميل
خام القياس العالمي صعد للعقود الآجلة بمقدار 0.23 سنتًا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنتًا، ما نسبته 0.78%، ليبلغ 29.86 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41%، ما يعادل 0.34 سنتًا ليصل إلى 24.48 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
"برنت" يرتفع بنسبة 0.78%.. تعرّف على سعر البرميل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-12
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنتًا، ما نسبته 0.78%، ليبلغ 29.86 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41%، ما يعادل 0.34 سنتًا ليصل إلى 24.48 دولارًا أمريكيًّا.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:53 AM
"برنت" يرتفع بنسبة 0.78%.. تعرّف على سعر البرميل
خام القياس العالمي صعد للعقود الآجلة بمقدار 0.23 سنتًا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنتًا، ما نسبته 0.78%، ليبلغ 29.86 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41%، ما يعادل 0.34 سنتًا ليصل إلى 24.48 دولارًا أمريكيًّا.